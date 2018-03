Šis skaičius panašus į fiksuotą 2016 metais. VSD 2017 metų veiklos ataskaitoje pranešė, kad pernai rekomendavo nesuteikti ar nepratęsti leidimo gyventi šalyje 134 užsieniečiams, o dar 397 žmonių siūlė neįleisti atvykti į Lietuvą. Užpernai VSD siūlė neleisti gyventi Lietuvoje 116 asmenų, o į šalį rekomendavo neįleisti 418 žmonių. Pastaraisiais metais Lietuvoje ypač auga darbo imigracija. Pernai į Lietuvą atvyko dirbti beveik dvigubai daugiau užsieniečių nei metais anksčiau, daugelis jų – ukrainiečiai. 2017 metais darbo vizos arba leidimai gyventi darbo pagrindu buvo suteikti apie 34,5 tūkst. užsieniečių, iš jų maždaug 20 tūkst. yra Ukrainos piliečiai.

