Patriotiniai jausmai buvo apėmę tik keturis iš dešimties (40 proc.) suaugusių šalies gyventojų - 21 val. jie giedojo Lietuvos valstybės himną („Tautišką giesmę“) kartu su kitais lietuviais pasaulyje, o kiek daugiau nei pusė (57 proc.) apklaustųjų atsakė, kad jie to nedarė. 3 proc. respondentų neatsakė į šį klausimą.

Naujienų agentūros ELTA užsakymu rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ liepos 16-31 dienomis atliktos apklausos duomenimis, per Mindaugo karūnavimo dieną Lietuvos himną kiek daugiau giedojo moterys (44 proc.), nei vyrai (34 proc.), 18-29 metų jaunimas (-49 proc.), rajonų centrų ir mažesnių miestų gyventojai (49 proc.), respondentai su aukštuoju išsilavinimu (53 proc.) bei didžiausiomis šeimos pajamomis per mėnesį - per 1000 eurų (47 proc.), besimokantis jaunimas (63 proc.), vadovai (59 proc.) bei specialistai ir tarnautojai (51 proc.).

Aktyviausiai Lietuvos himno giedojimo akcijoje per Mindaugo karūnavimo šventę dalyvavo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (67 proc. iš ketinančių balsuoti už šią partiją), Lietuvos centro partijos (55 proc.) bei LR liberalų sąjūdžio (53 proc.) rėmėjai, o pasyviausi buvo Darbo partijos (33 proc.) bei Lietuvos socialdemokratų darbo partijos (36 proc.) rinkėjai.