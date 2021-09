Lietuvos sąjungininkai – apie dūrį į nugarą: pasekmės gali atsirūgti visai NATO

Dar birželio mėnesį Prancūzijos ir JAV bei Jungtinės Karalystė bendradrbiavimas jūrinėje srityje atrodė šviesus: trijų šalių laivynų vadai sutarė dėl bendrų operacijų Artimuosiuose Rytuose, Afrikoje, Šiaurės, Karibų jūrose, bei Indijos ir Ramiajame vandenynuose.

Istoriškai glaudus Prancūzijos ir JAV laivynų bendradarbiavimas turėjo būti pažymėtas rugsėjo viduryje suplanuotame iškilmingame renginyje Vašingtone, minint Česapyko jūrų mūšio 1781 m. metines – būtent šis mūšis padėjo amerikiečiams laimėti nepriklausomybės karą, kuriame Prancūzijos, ypač prancūzų laivyno vaidmuo buvo ypatingai svarbus.

Bet po to, kas nutiko rugsėjo 15-ąją, kai JAV, Jungtinės Karalystės ir Australijos lyderiai paskelbė apie AUKUS (angl. Australia, UK, US) paktą, kurio esmė yra atominių povandeninių laivų bei branduolinių technologijų pardavimas Australijai, prancūzai atšaukė savo dalyvavimą renginyje.

Pasipylė viena už kitą piktesnių reakcijų lavina.

„Tai tikrai dūris į nugarą. Užmezgėme pasitikėjimu grindžiamus ryšius su Australija ir šis pasitikėjimas buvo išduotas. Šiandien labai pykstu. Tokių dalykų sąjungininkai vieni kitiems nedaro. Šis staigus ir neprognozuotas sprendimas labai primena tai, ką darytų p. Trumpas“, – radijui „France Info“ sakė Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Yves'as Le Drianas.

Kartu su gynybos ministre Florence Parly, J. Y. Le Drianas surašė pareiškimą, kuriame išliejo tiesiogiai į Vašingtoną nukreiptą įtūžį.

„JAV sprendimas, vedantis prie Europos, kaip sąjungininkės, ir Prancūzijos, kaip partnerės, atribojimo nuo reikšmingo bendradarbiavimo su Australija tuo metu, kai tenka susidurti su precedento neturinčiais iššūkiais Indijos ir Ramiojo vandenyno regione, nesvarbu, ar šitaip būtų dėl mūsų vertybių, ar iš pagarbos teisės normomis pagrįstam daugiašališkumui, signalizuoja apie nuoseklumo stygių, kurio Prancūzija negali nepastebėti ir dėl kurio negali neapgailestauti“, – vėliau pareiškė Prancūzijos užsienio ir gynybos ministrai.

Pykčio eskalacija iš Paryžiaus bent jau artimiausiu metu, regis, nenuslops. Iš pradžių Prancūzija atšaukė savo gynybos ministrės Florence Parly susitikimą su britų kolega Benu Wallace‘u, o tada Prancūzija atšaukė savo ambasadorius JAV ir Australijoje.

Net jei ir tai tėra simbolinės, diplomatinės, bet vis dėlto retorinės Prancūzijos reakcijos, jos paradoksaliai gali tapti naudingos tai geopolitinei krypčiai, kurią jau kurį laiką pasirinkęs puoselėja šalies prezidentas Emmanuelis Macronas.

Jo nesyk išsakytos prieštaringos idėjos apie tai, kad nebegalima pasikliauti JAV, NATO, kad esą būtina kurti Europos strateginę autonomiją dabar kaip niekada taps aktualios, mat laikas tam parankus: E. Macronas siekia perrinkimo kitais metais vyksiančiuose prezidento rinkimuose, o stipraus lyderio įvaizdis Prancūzijoje dera su antiamerikietiška korta, kaip prancūziškas vynas su sočia vakariene.

Dar daugiau, nuo kitų metų sausio Prancūzija perims pirmininkavimą Europos Sąjungai. E. Macronas, po to, kai iš Vokietijos kanclerės pareigų pasitrauks Angela Merkel, greičiausiai bus laikomas galingiausiu ES politiku.

Ketveri metai metai transatlantinių santykių erozijos, prie kurios prisidėjo Donaldas Trumpas ir šio JAV prezidento administracija Prancūzijos ir JAV santykius nubloškė į krizę, kokios abi šalys nematė nuo 2003-ųjų Irako karo. Bet ši krizė gali būti gilesnė ir turėti skaudesnių pasekmių.

Pykčio šaknys – po vandeniu

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų keista, kad tokią besitęsiančią dramą sukėlė kad ir stambus, bet vis dėlto neįvykęs ginkluotės sandoris. Be abejo – ne bet kokios: povandeniniai laivai yra viena brangiausių ginkluotės sistemų pasaulyje, ypač naujos kartos. Vienas povandeninis laivas kainuoja nuo kelių šimtų milijonų eurų iki kelių mlrd., bet dar prisideda išlaikymo, remonto, infrastruktūros, įgulos paruošimo, ginklų ir kitos išlaidos.

Tad ir suma, žinoma, didelė – skirtingais vertinimais Prancūzijos ir Australijos susitarimas dėl povandeninių laivų statybos, technologijų perdavimo, darbo vietų sukūrimo siekė nuo 31 iki 50 mlrd. eurų. Tradiciškai Australija turėjo laivus statyti pas save, o tiesiogiai Prancūzijos bendrovei „Naval Group“ būtų tekę 8 mlrd. eurų.

2016-siais formaliai pasirašyta sutartis tarp Paryžiaus ir Kanberos numatė, kad Australija iki 2025-ųjų įsigys 12 naujos kartos „Barracuda“ klasės povandeninių laivų. Paradoksalu, kad originaliai Prancūzija šiuos atakos povandeninius laivus pradėjo statyti kaip atominius, tačiau eksportui pasiūlė dyzelinius variantus – tokie yra pigesni, tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, išjungus variklius, gali būti tylesni, nei atominių reaktorių varomi „Barracuda“.

#SneakPeek of the submarine that inspired the design of Australia's Attack Class!



Tačiau projektas įstrigo, buvo nesyk atidėliojamas ir Australija leido suprasti, kad net ir gali būti atšauktas. Nedaug kas iki šio rugsėjo tikėjo, kad toli pasistūmėjus sandoris žlugs. Prieš kelerius metus Australijos admirolai aršiai gynė „Barracuda“ klasės povandeninius laivus, kai sulaukė politikų priekaištų bei klausimų. Pavyzdžiui, kontradmirolas Gregas Sammutas viename klausyme sunkiai tvardėsi atsakinėdamas senatorei Pauline Hanson, kodėl australų pasirinkimas yra teisingas.

Australija, vis dėlto turi milžinišką pakrantės ruožą bei interesų aplinkinėse jūrose, pačiame Ramiajame vandenyne ir ne tik, o povandeniniai laivai yra viena geriausių atgrasymo priemonių jūrinei valstybei: jie sunkiai aptinkami priešininkų, gali suduoti pirmąjį arba atsakomąjį smūgį, vykdyti žvalgybines, infiltravimo operacijas. Tad pats povandeninių laivų poreikis niekada nebuvo didysis klausimas. Tokiu gali būti laikoma esminė klausimų grandinė: kas, už kiek, kada ir kokius laivus gali pastatyti?

Tad viskas pasikeitė šiemet, kai JAV prezidentas Joe Bidenas, JK premjeras Borisas Johnsonas ir Australijos premjeras Scottas Morrisonas netikėtai paskelbė apie AUKUS paktą: trys šalys kurs ir statys naujos kartos atominius povandeninius laivus, tikėtina, paremtus JAV gaminamos „Virginia“ klasės atominiais povandeniniais laivais.

Kitaip, nei „Barracuda“, kurių kol kas pagaminta vos viena, „Virginia“ klasės povandeniniai laivai jau tarnauja JAV Laivyne – 34 iš planuotų 66 laivų patruliuoja jūrose. AUKUS numato naujos kartos – SSN(X) povandeninių laivų bei jų komponentų gamybą ir vystymą.

Taigi, iš esmės tai nėra joks naujas karinis aljansas. AUKUS yra ne apie karinius-politinius įsipareigojimus gynybos politikos srityje, o apie dalijamasi technologijomis, vienodos ar panašios įrangos, ginkluotės naudojimą, procedūrų suvienodinimą, logistiką, tiekimo ir atsarginių dalių linijas, karinės infrastruktūros sukūrimą.

Australijoje taip pat bus reikšmingai plečiama ne tik amerikiečių karinė infrastruktūra – galima tikėtis ir daugiau JAV karo laivų, bombonešių pasirodymo, bendradarbiavimo palydovų bei bepiločių sistemų kūrime.

Kuo pagrįsti purkštavimai?

Prancūzijos pasipiktinimą, žinoma, galima suprasti: ekspertai pabrėžia, kad kaip ir Afganistano atveju, taip ir dabar JAV pasirinko vienašališkai spręsti reikalų su sąjungininkais, jų laiku neinformuodama.

„Ar Paryžius pernelyg jautriai reaguoja? ne. Nes tai ne apie nubrozdintą prancūzų ego ar apie atšauktą sandorį. Tai apie pasitikėjimą tarp tariamai seniausių sąjungininkų.

AUKUS kūrimas vyko mėnesius, JAV jame aktyviai dalyvavo ir slėpė planus nuo prancūzų, nors pastarieji jau kelis mėnesius kėlė klausimus Bideno administracijai dėl povandeninių laivų sandorio su Australija. Birželį JAV valstybės sekretorius Anthony Blinkenas Paryžiuje susitiko su Le Drian'u ir E. Macronu ir ramino prancūzus, o galiausiai apie naują sandorį jie sužinojo iš žiniasklaidos“, – tikino buvęs prancūzų diplomatas, o dabar Strateginių ir tarptautinių centro ekspertas Pierre'as Morcosas.

Jo manymu, taip atrodo pakirstas pasitikėjimas – vienašališkas ir brutalus, o vienintelis diplomatinis būdas parodyti nepasitenkinimą yra aiškūs pykčio signalai. Tai dar ne diplomatinių santykių nutraukimas, bet prancūzų posakis apie kerštą – patiekalą, kuris pateikiamas šaltas dar gali išsipildyti.

Pavyzdžiui, vienas kandidatų Prancūzijos prezidento rinkimuose Xavieras Bertrandas jau paragino sušaukti neeilinį NATO posėdį, kuriame, jei iš JAV nebus sulaukta deramų atsakymų, „iškelti Prancūzijos pasitraukimo iš NATO integruotų struktūrų klausimą“. Prancūzija tokį žingsnį jau buvo žengusi 1966-siaisi ir grįžo į NATO karinių sprendimų priėmimo struktūras tik 2009-siais.

Kinijai atgrasyti – amerikiečių ginklai

Tai, kad Prancūzija neteko riebaus kąsnio dėl atšaukto sandorio, nėra pirmas kartas: Prancūzija dar 9-jame dešimtmetyje pralaimėjo tuomet Australijos skelbtame povandeninių laivų statymo konkurse prancūziški laivai buvo eliminuoti vieni pirmųjų – pasirinkti Vokietijos gamintojų sukurtų ir jais paremtų „Type 209“ „Collins“ klasės povandeniniai laivai, kurie tarnauja iki šiol bei, eilinį sykį juos modernizavus tarnaus iki 2030-ųjų.

Tuo metu Australija turi priežasčių didinti tiek savo gynybos biudžetą, tiek remtis svarbiausiais sąjungininkais savo regione – pirmiausiai JAV: kaip rodo Stokholmo Tarptautinio taikos tyrimų instituto (SIPRI) duomenys, Australija per praėjusį dešimtmetį buvo ketvirta ginklų importuotoja pasaulyje, įsigijusi ginklų, įrangos ir technikos 13,6 mlrd. dolerių – iš jų 9 mlrd. iš JAV, kai iš Prancūzijos – vos 565 mln.

Australija sparčiau ginkluojasi motyvuodama augančia Kinijos galia – Kinija yra ir didžiausia Australijos prekybos partnerė, bet kartu ir varžovė regione su savomis ambicijomis. Stiprinamas Kinijos laivynas, ypač povandeninių laivų plėtra australams kelia nerimą dėl prekybos kelių bei komunikacijų linijų saugumo.

Lankydamasi Pietryčių Azijoje, JAV viceprezidentė Kamala Harris apkaltino Pekiną „veiksmais, keliančiais grėsmę taisyklėmis pagrįstai tarptautinei tvarkai“, ypač Pietų Kinijos jūroje, kur pastaraisiais metais dažnai kildavo Kinijos teritorinių ginčų su kaimynėmis.

Pats J. Bidenas neatsitiktinai pabrėžė, kad užtikrinus Australijai sąlygas pasistatyti atominių povandeninių laivų ši šalis turės „moderniausias galimybes, o jų mums reikia norint manevruoti ir gintis nuo sparčiai besiplėtojančių grėsmių“. O šios grėsmės regione australams, kaip ir amerikiečiams reiškia vieną – Kiniją.

Tradiciškai ekspertai sutaria, kad dyzeliniai povandeniniai laivai, tokie, kaip „Barracuda“ yra labiau tinkami pakrančių apsaugai, skirti patruliavimui sėklesniuose vandenyse – jie tylūs, tačiau išbūti pasislėpę po vandeniu gali tiek, kiek leidžia dyzelinių generatorių įkraunamos baterijos, t. y. ribotą laiką. Tuo metu atominiai povandeniniai laivai teoriškai po vandeniu gali išbūti neribotą laiką, jie yra galingesni, jų veikimo nuotolis yra didesnis.

Australija, JAV ir JK jau dabar yra vadinamojo 5 akių klubo narės, kurios, kartu su Kanada bei Naujaja Zelandija keičiasi ypač jautria žvalgybine informacija, technologijomis, turi supaprastintas procedūras, kai kalbama apie karinius veiksmus. Tad nauji amerikietiški povandeniniai laivai kariniu požiūriu yra logiškas sprendimas, kaip ir branduolinių technologijų diegimas.

Australijos ir JAV gynybos bendradarbiavimas taip pat ypač glaudus: australų karinės oro pajėgos integruotos, naudoja amerikietiškus naikintuvus F-18 „Super Hornet“, F-35 ir gali veikti išvien su JAV Karinėmis Oro pajėgomis. Tokia pat integracija laivyne leistų amerikiečiams ir australams efektyviau veikti jūrose karinio konflikto metu – tokie patys laivai reiškia žinomas galimybes, bendras pratybas ir didesnę tikimybę sąlyginai nedidelėms Australijos gynyboms pajėgoms išgyventi didelio konflikto atveju.

Tiesa, tai nereiškia, kad Australija įsigis branduolinius ginklus – laivai esą bus ginkluoti tik konvencinėmis torpedomis bei „Tomahawk“ bei, tikėtina, ir kitomis naujos kartos sparnuotomis raketomis. O tokios gali būti ginkluotos ir branduoliniais užtaisais. Net ir konvenciniai užtaisai su tokiomis sparnuotomis raketomis reiškia kelių tūkst. km šūvio nuotolį, o tai yra strateginė ginkluotė.

#UPDATE Australian PM Morrison says the country will acquire long-range US Tomahawk missiles, as it strengthens military defences in the face of a rising China.