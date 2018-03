„Pasirašytos sutartys dėl kelnių ir bluzonų, yra laimėjusi įmonė „Sabelija“, batai bus vokiški“, – BNS sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis. Pirmieji uniformas gaus reagavimo padaliniai – į įvykių vietas važiuojantys policininkai, taip pat tie, kurie patruliuoja gatvėse. „Striukių, kepurių, džemperių, apatinių drabužių reikės palaukti, nes dėl jų pirkimo vyksta viešųjų pirkimų procedūros. Jos užtruko, kiek pavyks įsigyti naujų uniformų už numatytą sumą, dar ir dabar nežinoma, gal pavyks už tą sumą naujomis uniformomis aprengti ir daugiau policininkų“, – teigė R. Matonis. Policija sako, kad naujosios uniformos yra daug brangesnės už dabar nešiojamas. Naujosios yra daug geresnės kokybės, pritaikytos įvairioms darbo sąlygoms, sukurtos pagal estišką pavyzdį. Šviesą atspindintys elementai bus integruoti į drabužius, dabar policininkai vilki šviesą atspindinčias liemenes. Lietuvoje yra daugiau nei 8 tūkst. policininkų. Iki rugsėjo mėnesio turėtų pradėti veikti specialiai sukurta sistema, kuria policininkai galės užsisakyti naujas uniformas – pareigūnams nereikės važiuoti į sandėlius: elektroniniu būdu praneš, kokio dydžio uniformos jiems reikia. Vėliau supakuotos uniformos bus tiesiai pristatytos į komisariatus. Naujos neperšaunamos liemenės policiją pasieks vėliau. Visame pasaulyje policininkai dėvi neperšaunamas liemenes, Lietuvoje tai taip pat bus privaloma Naujosios Lietuvos policininkų uniformos bus šiek tiek tamsesnės žalios spalvos nei dabar.











