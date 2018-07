Valstybei tokie mokymai kainuos iki 186 tūkst. eurų, arba po 6,2 tūkstančio eurų vienam dalyviui, tačiau tarnyba patikina – investuoti verta, kadangi gautos žinios bus daug tvaresnės, nei pigiau pasimokius Lietuvoje. Pasieniečiai Jungtinėje Karalystėje praleistų keturias savaites, mokytųsi 5 kartus per savaitę po 8 akademines valandas – iš viso 160 akademinių valandų mokslų. Į mokymų kainą įtrauktas dalyvių apgyvendinimas atskirame kambaryje šeimoje, kuriai anglų kalba yra gimtoji. VSAT prevencijos skyriaus viršininkas Giedrius Mišutis patikina, kad išvažiavę į anglakalbę šalį darbuotojai įgauna geresnius įgūdžius. „Ankstesnių Jungtinėje Karalystėje vykusių anglų kalbos kursų VSAT pareigūnams patirtis parodė, kad juos baigusių pasieniečių kalbinės kompetencijos yra žymiai aukštesnės, ilgiau išliekančios, plačiau taikomos profesinėje veikloje, nei baigus to paties lygio ar analogiškus trukmės kursus Lietuvoje“, – teigia G.Mišutis. Portalas pažymi, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų mokymai Maltoje kainavo perpus pigiau.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.