Aplinkos ministro atstovas spaudai Marijus Gailius informavo BNS, kad šio projekto vertė – beveik 9,9 tūkst. eurų, vieną avilį įrengti kainuos 395 eurus.

Anot atstovo, šiuo metu projektą įgyvendinanti bendrovė „Miesto bitininkai“ turi parengti veiklos planą, numatyti preliminarias vietas, kur bus įrengti aviliai.

Prieš tai reikės gauti sutikimus ir laikytis toje savivaldybėje patvirtintų gyvūnų laikymo sąlygų reikalavimų miesto teritorijoje.

Planuojama, kad šią vasarą bus spėta įrengti keturis avilius.

Šiuo projektu siekiama supažindinti visuomenę su nykstančios bičių populiacijos svarba ekosistemoms, bioįvairovės išsaugojimui, skatinti suvokimą, kad be jų neišgyventų augalai.

Pasak „Miesto bitininkų“ vadovo Pauliaus Chockevičiaus, intensyvi miškininkystė, monokultūrų auginimas, pesticidų naudojimas naikina natūralias bičių buveines, tad miestai joms tampa puikiu prieglobsčiu.

Jo teigimu, ant stogų mažiau drėgmės ir šilčiau žiemą, todėl bites mažiau puola ligos.

Be to, pasak P. Chockevičiaus, miestuose labai gausi nektaro įvairovė, nes daugybė skirtingų augalų žydi nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvos vasaros.

Miesto bitininkystės projekte gali dalyvauti Lietuvos verslo įmonės ir organizacijos, valstybės ir savivaldybės įmonės, viešosios ir biudžetinės įstaigos. Aviliai ant jų pastatų stogų bus įrengiami laikantis toje savivaldybėje patvirtintų gyvūnų laikymo sąlygų reikalavimų miesto teritorijoje.

Projekto dalyviai bus aprūpinti rinkiniu bitininkavimo pradžiai ir bitėmis, miesto bitininkystės specialistai padės jiems pasirinkti avilio vietą, konsultuos, kaip jas prižiūrėti, apmokys darbuotojus, kad jie gebėtų savarankiškai tęsti veiklą, projektui pasibaigus.

Be to, specialistai surengs trumpą paskaitą visiems darbuotojams apie bičių vaidmenį gamtoje. Be biologinės įvairovės palaikymo, bitės labai svarbios kaip augalų apdulkintojos. Joms išnykus, žmogui tektų apdulkinti augalus savo rankomis.

Aplinkos ministerijos finansuojamas projektas tęsis iki 2023 metų rugpjūčio.