Tai rodo bendrovės „Baltijos tyrimai“ vykdyta apklausa, kurios rezultatus šeštadienį skelbia „Lietuvos rytas“. Šiemetėje apklausoje rinkdami Lietuvos metų žmogų respondentai paminėjo 85 pavardes (pernai - 80 pavardžių). Pasak dienraščio, D.Grybauskaitė Metų žmogumi išrinkta devintus metus iš eilės, jai šį titulą skyrė 22,2 proc. apklaustųjų. Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis populiariausių žmonių sąraše užėmė antrąją vietą (8,7 proc. balsų), o jo pavasarį Vokietijos užsienio reikalų ministerijos archyve Berlyne rastą 1918 metų vasario 16-osios Lietuvos Tarybos nutarimą dėl nepriklausomos valstybės atkūrimo lietuvių ir vokiečių kalbomis su 20 signatarų parašais apklausos dalyviai pripažino svarbiausiu 2017-ųjų įvykiu Lietuvoje. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus šiemetėje apklausoje užėmė trečią vietą (8,6 proc.), premjerui Sauliui Skverneliui skirta ketvirtoji vieta (6,5 proc.), o Valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis yra penktas (3,2 proc.). Toliau rikiuojasi sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga (3 proc.), konservatorių partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis ir laidų vedėjas Andrius Tapinas (po 2,4 proc.), Kauno meras Visvaldas Matijošaitis (2,3 proc.) ir ekonomistas Gitanas Nausėda (1,9 proc.). Rinkdami pasaulio metų žmogų Lietuvos gyventojai paminėjo 54 veikėjų pavardes (pernai – 47 pavardes). Pasaulio metų žmogumi pirmą kartą išrinktas JAV prezidentas D. Trumpas (22,3 proc. respondentų). Anot dienraščio, toks respondentų pasirinkimas – tradicinis: per pastaruosius 18 metų, kai „Baltijos tyrimai“ apklausos dalyviams pateikia tokį klausimą, net 16 kartų pasaulio metų žmogumi buvo renkami JAV vadovai, o dukart – Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Antroje vietoje tarp pasaulio žmonių šiemet, pasak respondentų, yra Vokietijos kanclerė Angela Merkel (12,2 proc.), trečioje – V. Putinas (7,7 proc.), ketvirtoje – popiežius Pranciškus (7,1 proc.), penktoje – Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas su 4,1 proc. balsų. Beveik keturių iš dešimties lietuvių manymu (38 proc.), svarbiausiais 2017-ųjų įvykiais pasaulyje reikėtų laikyti teroro išpuolius įvairiuose Europos miestuose. „Baltijos tyrimai“ lapkričio pabaigoje-gruodžio pradžioje apklausė 1108 15 metų ir vyresnius Lietuvos gyventojus.











