Pagal poreikį, parama Latvijai bus tęsiama ir artimiausiomis dienomis, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Sraigtasparnis Mi-8 su įgula ir gaisrų gesinimo sistema Latvijoje dirbo iki vidurnakčio, vėliau įgula buvo grįžusi į Šiaulių Aviacijos bazę poilsiui ir techniniam aptarnavimui, o nuo ketvirtadienio ryto vėl tęsia paramą Latvijoje. Taupant laiką ir resursus, Latvijos karinės oro pajėgos skiria kurą Lietuvos sraigtasparniui, todėl Lietuvos orlaivio įgulai nėra būtinybės grįžti pildyti kuro į Lietuvą. Lietuvos karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi-8 yra aprūpintas „Bambi Bucket“ tipo vandens paėmimo įranga, kuria vienu kartu galima pasemti daugiau nei 2,5 tūkst. litrų vandens. Gaisras Valdgalės apylinkėse Talsų savivaldybėje yra apėmęs maždaug 100 hektarų plotą. Jau dvi dienas su gaisru kovojantiems Latvijos ugniagesiams talkina du Latvijos kariuomenės sraigtasparniai, vietos verslas, miškininkai. Dėl miško gaisro dūmų evakuota 70 netoliese esančio Stikli kaimo gyventojų. Latvijos nacionalinė naujienų agentūra praneša, kad su liepsnomis kovoja 50 ugniagesių ir gelbėtojų, naktį vienas ugniagesys nukentėjo ir buvo išgabentas į ligoninę.

