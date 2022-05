Lietuvos kariuomenė: prie rekonstruojamų Smiltynės perkėlos krantinių rastas gausus sprogmenų arsenalas

Šylant orams bei įsibėgėjant pavasariui vis dažniau įvedamas planas „Skydas“, o Sausumos pajėgų Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai pranešimų apie pavojingus radinius sulaukia 5–10 kartų per parą. Jau per pirmąją gegužės savaitę kariai vyko į keturias dešimtis iškvietimų visoje Lietuvoje ir neutralizavo per šimtą vienetų įvairiausių sprogmenų – nuo rankinių granatų iki aviacinių bombų.