Lietuvos kariuomenė: daugėja draudžiamų bepiločių orlaivių skrydžių virš karinių teritorijų

Užfiksuotų neteisėtų skrydžių padaugėjo per pastaruosius kelis mėnesius, suaktyvėjus karo veiksmams Ukrainoje, o šį aktyvumą puikiai atskleidžia skaičiai: viename iš karinių objektų per 2021 metus užfiksuota 15 neteisėtų skrydžių, tuo tarpu tik per 2022 m. balandžio mėnesį – jau 21 skrydis.

Lietuvos kariuomenė primena, kad Administracinių nusižengimų kodekso 393 straipsniu apibrėžtos nuobaudos už draudžiamus skrydžius. Bepiločių orlaivių skrydžiai virš karinių teritorijų arba nustatytu atstumu iki jų, arba draudžiamoje, ribojamoje ir pasienio zonos oro erdvėje, neturint tam teisės, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.

Padarius šį nusižengimą pakartotinai, galima skirti baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų, taip pat galimas bepiločio orlaivio konfiskavimas. Esant įtarimui, kad bepiločiai orlaiviai galimai naudojami kaip ginklai, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymu gali būti panaudota karinė jėga, pabrėžiama Lietuvos kariuomenės pranešime.

Skrydžių virš karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijas bei jų filmavimo ar fotografavimo leidimo išdavimo tvarka apibrėžiama krašto apsaugos ministro įsakyme. Rasti paraiškų formas dėl leidimo vykdyti skrydžius ar filmuoti, fotografuoti ar kitaip vizualizuoti karinę teritoriją bei jas pateikti konkrečių teritorijų kontaktams galima tinklalapyje www.kariuomene.lt

Taip pat šiame puslapyje galima pasitikrinti karinių teritorijų draudžiamas ir ribojamas zonas, kuriose negalima skraidyti be leidimo.

Norint filmuoti ir fotografuoti karines teritorijas, leidimas būtinas ne tik bepiločių orlaivių valdytojams, bet ir kiekvienam Lietuvos piliečiui ar žiniasklaidos atstovui, pažymima pranešime.