Tai jie daro Lietuvai įsigijus ir rengiantis naudoti beveik šimtą iš Vokietijos nusipirktų „Vilkais“ pavadintų pėstininkų kovos mašinų. Krašto apsaugos ministerija trečiadienį pranešė, kad seminarus ir paskaitas apie karinio rengimo su pėstininkų kovos mašinomis organizavimą veda sąjungininkai iš JAV Pensilvanijos gvardijos. Šiuose mokymuose dalyvauja didžiojo kunigaikščio Algirdo ir kunigaikštienės Birutės ulonų batalionų karinio rengimo specialistai. Šie daliniai ir naudosis naujomis pėstininkų kovos mašinomis. Ruošiantis jų perginklavimui nauja technika, pernai lapkritį keturi vairuotojai iš Algirdo bataliono dalyvavo pėstininkų kovos mašinos vairuotojo kurse Vokietijoje. Pernai gruodį į Lietuvą buvo atgabentos pirmosios dvi mokomosios mašinos, jos bus naudojamos Lietuvos karių vairavimo įgūdžiams formuoti. Iš viso Lietuva nusipirko 88-is šarvuočius, jie bus atvežti iki 2021 metų.

