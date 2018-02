Tai numato sausį tarp ES bei Rusijos pasirašyta Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa. ES lėšos bus skiriamos iš 2014–2020 metų bendrijos biudžeto. Rusija programos įgyvendinimui skirs 8,5 mln. eurų. Vidaus reikalų ministro atstovas spaudai Karolis Vaitkevičius BNS teigė, jog lėšos skirtos tvarkyti pasienio regionų kultūros paveldo, švietimo ir kitus objektus, be to, susitarta dėl gelbėjimo darbų. „ES išorės sienų programa skirta stiprinti pasienio regionams ir bendradarbiavimui pasienyje. Už skiriamą finansavimą tvarkomi kultūros paveldo, kiti objektai, mokyklos. Taip pat, vykdant šią programą, susitarta dėl gelbėjimo darbų, kai jie vykdomi ant sienos ribos“, – teigė K. Vaitkevičius. Sausį pasirašyta bendradarbiavimo per sieną programa – trečioji. Nuo 2004 metų buvo vykdomos dvi programos, tačiau tarp trijų valstybių: Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos. Šį kartą Lietuva ir Lenkija turės atskiras programas su Rusija. Per 14 metų trijų šalių projektams jau skirta 178 mln. eurų ES paramos, iš jų 43 mln. eurų - Lietuvos pasienyje. Iš viso pasienio ruože su Rusija jau įgyvendinta 218 projektų. Ministerijos duomenimis, iki 2013 metų programos lėšomis buvo įrengti mokymo ir turizmo centrai, pradėtos bendros gelbėjimo operacijos pasienyje, finansuota Panemunės ir Sovetsko aplinkkelio su tiltu statyba, modernizuotos mokyklos, ligoninės, muziejai, bibliotekos, kai kurių miestų nuotekų valymo sistemos, kad būtų gerinama Nemuno ekologinė būklė. Be to, nupirkti nauji gelbėjimo tarnybų automobiliai, finansuoti tarptautiniai kultūriniai, kulinariniai ir meniniai festivaliai.











