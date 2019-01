„Vyks dar vienas parengiamasis susitikimas dėl jų (lenkų – BNS) temų, mes jas išgryninsime, ir jau Varšuvoje turėtumėme susitikti. Preliminari data paskirta, bet dar norime rytoj šimtu procentų užsitikrinti“, – BNS sakė Seimo vicepirmininkas Arvydas Nekrošius. Anot jo, Lietuvos Seimo ir Lenkijos Seimo ir Senato Parlamentinės Asamblėjos data turėtų būti paskelbta antradienį. Pastarąjį kartą Lietuvos ir Lenkijos Parlamentinė Asamblėja posėdžiavo 2009 metų gegužės 11 dieną. Lietuvos lenkų tautinės bendrijos problemos temdė Lietuvos ir Lenkijos dvišalius santykius, tačiau pastaruoju metu Varšuva sušvelnino toną šiuo klausimu, abi šalys apsikeitė aukšto rango vizitais.

