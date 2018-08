„Esame sutarę ekspertų lygmenyje tarp ministerijų sudaryti bendrą grupę, kuri išanalizavusi visus iššūkius: kokios priežastys lemia pasiekimų skirtumus, kokie yra iššūkiai kalbant tiek apie ugdymo priemones, apie vadovėlius, apie programas, apie mokytojų kompetenciją – išanalizavę šituos iššūkius mes premjerams (...) sutarėme iki metų pabaigos pasiūlyti konkrečias priemones“, –penktadienį žurnalistams sakė Lietuvos švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. Ji mažumų švietimo klausimus aptarė su Vilniuje viešinčia Lenkijos nacionalinio švietimo ministre Anna Zalewska (Ana Zalevska). Lenkijos ministrę taip pat priėmė premjeras Saulius Skvernelis. „Dirba ekspertai, vertiname, kokiu būdu Lenkija užtikrina lietuvių mažumos ir apskritai mažumų švietimą. Mėginsime tai lyginti. Esame draugai ir partneriai. Esu įsitikinusi, kad gruodį susitiksime ir turėsime parengtus mūsų analizės rezultatus“, – po susitikimo su premjeru S. Skverneliu Vyriausybėje žurnalistams sakė A. Zalewska. J. Petrauskienė po šio susitikimo džiaugėsi, kad tiek Lietuvos, tiek Lenkijos vyriausybės mato švietimą kaip vieną didžiausių prioritetų. „Strateginėje partnerystėje tarp Lietuvos ir Lenkijos švietimas yra ta sritis, kuri kuria didelius tiltus“, – kalbėjo J. Petrauskienė. Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, Lietuvoje veikia 77 mokyklos, kuriose lenkų mokomąja kalba 2017–2018 mokslo metais mokėsi 11,2 tūkst. mokinių. Lenkijoje veikia keturios lietuviškos mokyklos, jose mokosi per 400 mokinių.

