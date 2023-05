Lietuvos ir Latvijos užsienio reikalų ministrai išjuokė sprogimą virš Kremliaus

Latvijos užsienio reikalų ministras E. Rinkevičius „skyrė Oskarą“.

„Šių metų Oskarų apdovanojimų kategorijoje „Specialieji efektai“ laimi Kremlius“, - socialiniame tinkle rašė Latvijos diplomatijos vadovas.

This year’s Oscar in the category “Visual effects” goes to the Kremlin