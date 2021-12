Prieš prasidedant JAV prezidento Donaldo Trumpo kadencijai pasirašytas dvišalis susitarimas papildė jau esamus dvišalius ir NATO aljanso rėmuose sudarytus susitarimus tarp JAV ir Lietuvos. Juo remiamas plataus spektro karinio bendradarbiavimo iniciatyvos, stiprinančios JAV ir Lietuvos partnerystę saugumo srityje. Valstybės taip parodė tvirtus įsipareigojimus abipusei gynybai, nacionalinių gynybinių pajėgumų stiprinimui, vadovaujantis visų NATO aljanso narių išreikštais įsipareigojimais.

Šiuo susitarimu nustatomi JAV ir Lietuvos glaudesnės partnerystės ir bendradarbiavimo gynybos ir saugumo srityse pagrindai bei papildomos NATO šalių susitarimo dėl jų karinių pajėgų statuso (NATO SOFA) nustatytos nuostatos ir sąlygos, kuriomis reglamentuojamas JAV karinių pajėgų, jų narių ir išlaikytinių buvimas LR teritorijoje, taip pat JAV rangovų buvimas ir veikla LR šiame susitarime nurodytais atvejais.

Pagal dvišalį susitarimą apibrėžtos teisės ir galimybės patekti į infrastruktūros objektus ir teritorijas, numatytos sąlygos, kaip yra naudojamos vietos, kuriose treniruojasi ir laikinai gyvena JAV kariai, išankstinis JAV gynybos įrangos, atsargų ir materialinių išteklių išdėstymas ir jų saugojimas. Svarbu paminėti, kad visi infrastruktūros objektų ir zonų pastatai, surinktos ir pastatytos, nekilnojamosios konstrukcijos, dėl kurių susitariama (įskaitant JAV pajėgų pakeistus ar patobulintus pastatus, nekilnojamąsias konstrukcijas, surinktas ir pastatytas konstrukcijas, dėl kurių susitariama), lieka Lietuvos nuosavybėje.

Taip pat yra nustatomi ir techniniai dalykai – karių atvykimo į Lietuvą ir buvimo joje tvarka, logistinės paramos klausimai, įvairių transporto priemonių judėjimas, JAV išduotų dokumentų ir valiutos galiojimas, nuosavybės įvežimas ir išvežimas, muitai, mokestinės išimtys, įsidarbinimas, rangovų teisinis statusas. Apibrėžiamos procedūros, kurių būtų imamasi, jeigu JAV karys būtų sulaikytas pažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymus.

2021 metų gruodžio pradžioje Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas ir JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas susitikimo Vašingtone metu pasirašė Susitarimą dėl abipusių viešųjų pirkimų gynybos srityje tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės. Naujai pasirašytu susitarimu siekiama pagerinti sąlygas šalių gynybos pramonės bendradarbiavimui bei skatinti dvišalį bendradarbiavimą gynybos srityje per tyrimų ir plėtros informacijos mainus, vykdant bendrus karinės įrangos įsigijimus ir bendrai įsigyjant paslaugas karinei įrangai palaikyti.

„Norime, kad JAV karinis buvimas Lietuvoje būtų nepertraukiamas, nes tai yra ypatingai svarbi atgrasymo nuo Rusijos priemonė. Su JAV siekiame glaudžiai bendradarbiauti ir kibernetinės gynybos srityje, norime kartu dalyvauti operacijose“, – po susitikimo teigė A. Anušauskas.

