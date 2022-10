Gitanas Nausėda su sutuoktine Diana bei Belgijos Karalius Philippe'as su Karaliene Matilda M. K. Čiurlionio dailės muziejuje taip pat susipažino su Lietuvos kryždirbystės, pripažintos UNESCO nematerialaus paveldo šedevru, paroda.

„Džiaugiuosi glaudžiais Lietuvos ir Belgijos kultūriniais ryšiais, M. K. Čiurlionio muziejaus ir Belgijos kultūros institucijų bendradarbiavimu. Dailės kūriniuose užfiksuoti istoriniai siužetai, vaizduojamų simbolių ir motyvų prasmė padeda vieniems kitus geriau suprasti, pažinti, rasti bendrų istorinių ir kultūrinių sąsajų“, – Prezidentūros pranešime cituojamas G. Nausėda.

Šalies vadovas taip pat pasidžiaugė Kauno ir Belgijos Kortreiko miesto bendradarbiavimu, kuris suklestėjo rengiantis 2022-ųjų Europos kultūros sostinės renginiams.

Su šių miestų bendradarbiavimo rezultatais Lietuvos ir Belgijos pirmosios poros susipažino VDU veikiančioje bendroje Lietuvos ir Belgijos įmonių parodoje „Stories of Design Innovation: from Kortrijk to Kaunas“, kurioje pristatoma 10 inovatyvių produktų ir paslaugų.

Lietuvos ir Belgijos pirmąsias poras M. K. Čiurlionio dailės muziejuje pasveikino ir dailės darbus pristatė muziejaus direktorė Diana Kamarauskienė ir Belgijos žurnalistas, rašytojas Kurtas Van Eeghemas. Universitete svečius pasitiko Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Juozas Augutis.

Tuo metu europarlamentaras Liudas Mažylis Belgijos karališkai šeimai Istorinėje Prezidentūroje Kaune pristatė Vasario 16-osios Akto originalą, kuri jis aptiko Vokietijos archyve.

Kaip informavo L. Mažylio biuras, jis su Belgijos monarchais pasidalijo ir faktu, kad šis dokumentas buvo dingęs 99 metams. Jis taip pat pristatė vėliau sekusią skaudžią Lietuvos istorinę patirtį atėjus sovietinei okupacijai, pasakojo apie signatarų ir kitų Lietuvos piliečių tremtis.

G. Nausėda su karaliumi Philippe'u trečiadienį taip pat lankėsi Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje, kur stebėjo tarptautines pratybas „Geležinis vilkas 2022-II“, lankė čia dislokuotame NATO batalione tarnaujančius belgų karius.