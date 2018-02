„Kol kas nėra priimtų sprendimų dėl LEU valdomo nekilnojamojo turto. LEU jungiantis su VDU, tikėtina, pastatas Studentų gatvėje atiteks valstybei. Bus sprendžiama, kokiais būdais efektyviausiai panaudoti šį turtą. Viena iš nekilnojamojo turto vystytojų siūlomų idėjų iš tiesų yra jo vietoje statyti Ministerijų miestelį, tačiau kol kas tai tik siūlymas, kuris turės būti atidžiai įvertintas“, – teigė premjero Sauliaus Skvernelio patarėjas Skirmantas Malinauskas. Anot jo, iki šių metų rugsėjo pabaigos Turto bankas turi parengti ministerijų miestelio investicinį projektą, kuris apimtų projekto apimčių išgryninimą, jo įgyvendinimo būdus, kiekvieno iš būdų kaštų ir naudos analizę, pardavimų strategiją ir pasiūlymus dėl optimalaus projekto finansinio modelio. Nekilnojamojo turto konsultacijų agentūros „Newsec“ Tyrimų ir analitikos grupės vadovas Mindaugas Kulbokas sako, kad ministerijas reikėtų iškelti, tačiau jos turėtų išlikti miesto centre, o LEU teritorija tam yra daugiau nei tinkama. Visų pirma, dėl pasiekiamumo, antra – tokiu būdu Vyriausybė prisidėtų prie Vilniaus politikos išnaudoti nepanaudotas teritorijas ir taip tankinti miestą. Be to, žvelgiant į transporto struktūrą, LEU teritorija pasiekiama tiek viešuoju transportu, tiek atvažiuojat iš kitų miestų. Nekilnojamojo turto konsultacijų bendrovės „Inreal“ analitiko Juliaus Belanoškos teigimu, ministerijoms pirmiausia reikėtų įvertinti, ar tikrai joms reikia būti viename taške: „Klausimas, kiek yra realaus poreikio būti viename taške ir kiek jos realiai komunikuoja fiziškai. Abejočiau, kad to iš tiesų reikia. Tačiau matau naudą tame, kad tos ministerijos, kurios yra centre, neefektyviai išnaudoja turtą, bus priverstos persikelti į A klasės biurus, galbūt atsisakyti dalies žmonių ir atlaisvintą plotą panaudoti efektyviau“.











