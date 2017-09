Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, valstybės biudžeto pajamų planas įvykdytas 101,4 proc.: prognozuota, kad bus gauta 4,218 mlrd. eurų, o faktiškai įplaukė 4,277 mlrd. eurų – 59,3 mln. eurų daugiau nei planuota ir 251,8 mln. eurų (6,3 proc.) daugiau nei pernai. Pajamų iš mokesčių gauta 3,941 mlrd. eurų - 22,6 mln. eurų (0,6 proc.) daugiau nei prognozuota, vien PVM - 2,284 mlrd. eurų - 37,2 mln. eurų (1,7 proc.) daugiau, akcizų - 871,6 mln. eurų - kiek ir prognozuota. Susiję straipsniai: Dalį finansavimo prarandantys valstybiniai teatrai grasina atšaukti premjeras D. Grybauskaitė: laikausi nuomonės, kad būtina grąžinti šildymo lengvatą Tačiau pelno mokesčio įplaukos buvo 31,4 mln. eurų (7,6 proc.) mažesnės nei prognozuota ir siekė 384 mln. eurų. Gyventojų pajamų mokesčio įplaukos į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus šiemet buvo 1,053 mlrd. eurų – 66,3 mln. eurų (6,7 proc.) didesnės nei prognozuota. „Tam įtakos turėjo mokėjimo termino kalendorinis veiksnys – didesni nei prognozuota mokėjimai už 2016 metų gruodžio mėnesį (kurio paskutinė diena sutapo su savaitgaliu) persikėlė į 2017 metų sausio mėnesį, taip pat sparčiau nei prognozuota augantis vidutinis darbo užmokestis“, - teigiama pranešime. Patvirtintos 2017 metų valstybės biudžeto pajamos (be ES lėšų) sudaro 6,386 mlrd. eurų, su ES lėšomis – 8,487 mlrd. eurų.

