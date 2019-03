„Lietuvos ambasadorius Baltarusijoje Andrius Pulokas laiško originalą Baltarusijos URM perdavė kovo 14 dieną“, – BNS sakė užsienio reikalų ministro atstovė spaudai Rasa Jakilaitienė. Pasak jos, laiškas elektroniniu paštu Baltarusijos URM išsiųstas antradienį. S. Skvernelis praėjusią savaitę pranešė, kad Baltarusijos premjerui Sergejui Rumasui oficialiai pasiūlė Astrave statyti ne atominę, o dujų jėgainę, ir joje naudoti per Klaipėdą tiekiamas dujas. Jis teigia, kad iniciatyvos ėmėsi, nes per pastarąjį dešimtmetį Lietuvos politikai ir pareigūnai nepadarė nieko realaus, kad sustabdytų elektrinės projektą. Premjero kritikai teigia, kad planas yra nerealus nei techniškai, nei politiškai, ir sieja jį su S. Skvernelio dalyvavimu prezidento rinkimuose. Opozicijai priklausantys parlamentarai iškvietė užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių į ketvirtadienio popietę rengiamą Seimo posėdį paaiškinti poziciją dėl Astravo jėgainės. Lietuvos valdžia teigia, kad Astravo atominė elektrinė statoma pažeidžiant saugumo reikalavimus. Baltarusija šiuos kaltinimus atmeta. Lietuva anksčiau siekė sustabdyti projektą, inicijuodama elektros importo embargą, bet nesulaukė kitų Europos šalių ir institucijų paramos.

