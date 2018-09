Pagal Užsienio reikalų ministerijos teikimą, pareigas jis turėtų pradėti eiti lapkričio 6 dieną. Nuo lapkričio 5-osios iš ambasadoriaus Kazachstane pareigų siūloma atšaukti Vytautą Naudužą. G. Vasiulis šiuo metu dirba Užsienio reikalų ministerijoje ambasadoriumi ypatingiesiems pavedimams. Jo kandidatūrai jau yra pritaręs Seimo Užsienio reikalų komitetas. Dar reikia Vyriausybės teikimo ir prezidentės paskyrimo.

