Jo skyrimui į naujas pareigas posėdyje trečiadienį pritarė Ministrų kabinetas. Vyriausybės nutarimuose nurodoma, kad G. Varvuolis iš ambasadorių Belgijoje bus atšauktas sausio 31-ąją, o naujas pareigas pradės eiti vasario 1 dieną. Lietuva ambasadoriaus Japonijoje neturi nuo vasaros, kai iki tol šias pareigas ėjęs Egidijus Meilūnas pradėjo dirbti ambasadoriumi Airijoje. G. Varvuolis darbą Užsienio reikalų ministerijoje (URM) pradėjo 1995 metais, jis yra ėjęs įvairias pareigas diplomatinėse atstovybėse, buvo ministerijos Grėsmių analizės, krizių valdymo ir tarptautinių operacijų skyriaus, taip pat NATO skyriaus vedėju. Diplomatas taip pat yra dirbęs URM Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamento politikos direktoriumi. 2013-ųjų spalį G. Varvuolis tapo Lietuvos ambasadoriumi Belgijoje. Ambasadorius Lietuvoje skiria prezidentas Vyriausybės teikimu ir pritarus Seimo Užsienio reikalų komitetui.











11 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.