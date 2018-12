Jis dalyvaus parodos „Lenkija. Parlamentarizmo tradicijos iki 1791 m.“, skirtos lenkų parlamentarizmo 550-osioms metinėms paminėti, atidaryme Lietuvos Seime. M. Kuchcinskis taip pat Valdovų rūmuose aplankys prieš kelias savaites atidarytą Lietuvos ir Lenkijos parodą „Lietuva, Tėvyne mano... Adomas Mickevičius ir jo poema“, kur eksponuojamas poemos „Ponas Tadas“ rankraštis. Lenkijos Seimo maršalka aplankys mauzoliejų Rasų kapinėse, kur palaidota Lenkijos maršalo Juzefo Pilsudskio širdis ir jo motina, taip pat susitiks su Lietuvos Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu. M. Kuchcinskis pastarąjį kartą Vilniuje lankėsi šių metų kovą, sveikino Lietuvą su nepriklausomybės atkūrimu.

