Lietuvoje – tūkstančiai žmonių iš Baltarusijos ir Rusijos: skamba perspėjimai dėl grėsmių, atlieka papildomus patikrinimus

Ji teigė, jog tokios statistikos priežastis yra itin paprasta – Lietuvoje trūksta darbuotojų.

„Pagrindinė priežastis, kodėl daugėja užsieniečių yra ta, kad Lietuvos darbo rinkoje labai trūksta darbo jėgos. Todėl darbdaviai ieško darbuotojų užsienyje.

Ir istoriškai Ukraina, bet ir Baltarusija, Rusija visada buvo tos rinkos, iš kurių darbdaviai veždavosi darbuotojus. Taigi, ir dabar ta tendencija tęsiasi“, – LNK vidurdienio žinioms sakė Migracijos departamento vadovė.

E. Gudzinskaitės teigimu, priėmus ribojimo priemones dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje, buvo apribotos Rusijos piliečių galimybės gauti leidimus gyventi Lietuvoje.

„Tai dėl to mes ir matome, kad per visą pusmetį Rusijos piliečių atvyko tik per 400. O Baltarusijos piliečiams apribojimai gauti leidimą gyventi nėra taikomi. Tai atsispindi statistikoje. Per pusmetį Baltarusijos piliečių gyvenančių Lietuvoje padaugėjo 10 tūkstančių. Liepos 1 dieną jų gyvenančių Lietuvoje buvo 58 tūkstančiai“, – kalbėjo ji.

Migracijos departamento vadovė priminė, jog kreipiantis dėl leidimų gyventi Lietuvoje atliekamas labai išsamus asmens ir jo istorijos patikrinimas.

„Ir jeigu kyla įtarimų net išdavus leidimą gyventi, patikrinimai gali būti tęsiami – atsitiktine, atsirinktine tvarka. Arba jeigu yra gaunamas pranešimas apie keistus užsieniečio veiksmus, tada atliekamas naujas patikrinimas“, – teigė LNK vidurdienio žinių pašnekovė E. Gudzinskaitė.

Ji teigė, jog visiems į Lietuvą atvykstantiems baltarusiams ir rusams papildomi klausimai yra užduodami.

„Ir mes įsitikiname, sužinome, kokios yra jų bent oficialiai deklaruojamos pažiūros dėl Krymo priklausomybės, karo Ukrainoje. Ir yra atvejų, kai nustačius informaciją, kad asmuo palaiko aktyviai savo žodžiais ir yra už Rusijos politiką, palaiko tokį režimą, atskirais atvejais priimami sprendimai ar neišduoti leidimo, ar jį panaikinti.

Tokių sprendimų nuo lapkričio pabaigos, kai buvo pradėti tokie papildomi patikrinimai, buvo priimta jau beveik tūkstantis“, – kalbėjo E. Gudzinskaitė.

Evelina Gudzinskaitė © ELTA / Julius Kalinskas

Migracijos departamento vadovė prognozavo, kad ir ateityje baltarusių skaičius Lietuvoje turėtų didėti.

„Jeigu išliks visos teisinės aplinkybės tokios, kokios yra dabar“, – sakė ji

Ir nors patikrinimai yra atliekami, grėsmės, pasak E. Gudzinskaitės, lieka.

„Tos saugumo grėsmės, rizikos išlieka labai didelės. Nes tie Baltarusijos piliečių patikrinimai yra atliekami, tačiau niekas negali 100 procentų garantuoti, kad neatsiras žmogus, susikūręs sau priedanginę tapatybę, ar kokiu kitu būdu praslys pro mūsų patikrinimo tinklelį. Tai ta rizika išlieka“, – kalbėjo Migracijos departamento vadovė.

Visą LNK vidurdienio žinių pokalbį su E. Gudzinskaite žiūrėkite čia: