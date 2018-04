11.52 val. šalies gyventojai girdės sirenų gausmą, bus jungiamos centralizuoto valdymo sirenos garsiniu signalu „Dėmesio visiems“, taip pat gyventojams bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus apie sistemos patikrinimą.

„Atkreipiame dėmesį, kad šie pranešimai siunčiami visiems mobiliojo ryšio

vartotojams, tačiau gali būti priimami tik tais telefonais, kuriuose yra įjungta korinio transliavimo funkcija“, – skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau informacijos apie šią sistemą pateikiama interneto svetainėse www.vpgt.lt, www.gpis.vpgt.lt. ir www.lt72.lt.

Patikrinimo metu sirenos kauks 3 minutes. Nustojus joms kaukti, 11.55 val., per Lietuvos radijo ir televizijos, regionines ir vietines radijo programas gyventojams bus skelbiama informacija ir rekomendacijos.

Išgirdus sirenas, gyventojams rekomenduojama įsijungti radiją ar televiziją ir išklausyti skelbiamą informaciją. Paprastai sirenos įjungiamos du kartus per metus, kai atliekamas Perspėjimo sistemos patikrinimas.

Trumpųjų perspėjimo pranešimų sistemos patikrinimas atliekamas kartu su sirenų patikrinimu.

Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai šalyje, šalies gyventojai perspėjami įjungtomis sirenomis ar pranešimais į mobiliuosius telefonus, prireikus per mobiliąsias įgarsinimo priemones ar per pasiuntinius, o informuojami per radiją ir televiziją.