„Iki šeštos ryto buvo penki iškvietimai šalinti medžių nuo važiuojamosios dalies – Klaipėdoje, Palangoje, Šakių rajone ir du – Kauno rajone“, – BNS sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas. Sinoptikų teigimu, vėjuoti orai išliks ir antradienio dieną – vakarų, šiaurės vakarų gūsiai daug kur sieks 15–20 metrų per sekundę, rytą pajūryje 21–23 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 0–5 laipsniai šilumos, popietę orai vės. Klaipėdos uoste ribojama laivyba Dėl sustiprėjusio vėjo Klaipėdos uoste iš dalies ribojama laivyba – įplaukti ir išplaukti gali tik tie laivai, kuriems nereikia locmanų pagalbos. Klaipėdos uosto atstovai BNS informavo, kad laivyba apribota nuo pirmadienio pusės devintos vakaro. Antradienio rytą vėjo greitis siekia 13,6 metro per sekundę, tačiau laivyba ribojama dėl aukštų bangų. Šiuo metu įplaukti į uostą laukia penki laivai, dalis jų laukia, kol atsilaisvins uosto krantinės.











