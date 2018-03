Konkurso organizatorė Vytautė Šmaižytė sako, kad prognozuoti dalyvių skaičių sunku, tačiau kiekvienais metais jis auga, to tikimasi ir šiemet. Pasak jos, prieš 6 metus, dalyvių skaičius siekė apie 3 tūkstančius, vėliau augo iki 8 tūkstančių, o pernai pasiektas rekordas – 33 tūkstančiai dalyvių. Pagrindinis konkurso organizatorių tikslas – paskatinti žmones didžiuotis unikalia lietuvių kalba, kalbėti ir rašyti ja taisyklingai. Pasak V. Šmaižytės, diktantas yra kalbos šventė, o ne griežtas žinių patikrinimas, todėl rašyti kviečiami visi norintys. „Stengiuosi niekada nekalbėti apie gramatiką, nes kablelius, nosines žmonės gali išmokti. Tačiau pagarbos kalbai, noro ją tausoti ir puoselėti iš vadovėlių neišmoksi. Tai yra arba nėra, todėl džiaugiuosi dėl kiekvieno atėjusio ir rašiusio“, – BNS sakė V. Šmaižytė. Dėl raštingiausiojo vardo bus varžomasi keliose kategorijose – raštingiausio moksleivio, suaugusiojo ir užsienio lietuvio. Lietuvos gyventojai diktantą tradiciškai galės rašyti visose savivaldybėse, bibliotekose, mokyklose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Už Lietuvos ribų diktantas bus rašomas Anglijoje, Estijoje, Ispanijoje, Turkijoje, Amerikoje, Japonijoje, Islandijoje ir kitose šalyse. „Rašymas vyksta ne tik per ambasadas, pačios bendruomenės vietoje gali organizuotis. Pavyzdžiui, yra nepaprastai aktyvi ir kasmet rašanti bendruomenė Čikagoje, šiemet ji irgi rašys“, – BNS pasakojo V. Šmaižytė. Diktanto transliacija per LRT radiją ir internetu prasidės 11 val. Konkursas organizuojamas vienuoliktą kartą. Nacionalinį diktantą kartu su Pilietinės minties institutu organizuoja Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“.











