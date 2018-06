Rotacinių pajėgų Europoje vado pavaduotojas brigados generolas R. Coffmanas akcentavo, kad nuo 2010 metų organizuojamos pratybos skirtos stiprinti sąjungininkų karių sąveikumą. „Šiais metais pratybose bus akcentuojamas sąveikos tarp sausumos, jūrų ir oro operacinių pajėgų stiprinimas, taip pat treniruotės su Baltijos šalyse dislokuotomis NATO eFP kovinėmis grupėmis“, - kalbėdamas apie pratybas sakė JAV generolas.

Pasak Krašto apsaugos ministerijos, šiose regioninį saugumo stabilumą stiprinančiose pratybose Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje dalyvaus apie 18 tūkst. karių iš devyniolikos valstybių. Lietuvoje pratybose dalyvaus iki 6600 JAV karių. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas generolas V. Vaikšnoras pažymėjo, kad pratybos „Kardo kirtis 2018” suteikia puikią progą Lietuvos kariams ir sąjungininkams treniruotis veikti drauge galimų krizių atveju, taip pat Lietuvai pratybos suteikia puikią galimybę treniruotis priimančios šalies paramos procedūras.

„Kardo kirtis 2018” pratybose vienu iš svarbiausių pratybų elementų bus numatomas JAV Sausumos pajėgų II kavalerijos pulko, kuris dislokuotas Vilseko mieste Vokietijoje, persidislokavimas. Jo metu apie JAV kariai su daugiau kaip 1500 kovinės technikos priemonių dviem maršrutais persidislokuos iš Vokietijos į Lietuvą bei Latviją. JAV kariai planuoja sustoti miestuose ir visuomenei pademonstruoti turimus pajėgumus - techniką, ginkluotę ir ekipuotę. Didžiausias technikos judėjimas Lietuvoje numatomas birželio 6- 9 dienomis, kai iš Lenkijos per Kalvarijos ir Lazdijų pasienio punktus technika per Lietuvą civiliniais keliais atvyks į pratybų vietas. Vienas iš išskirtinių šių metų pratybų elementų vyks birželio 13 dieną - bus vykdoma persikėlimo per Nemuną operacija, kurios metu šalia Kulautuvos miestelio (Kauno r.) JAV Sausumos pajėgų II kavalerijos pulko technika bei kariai taktiškai persikels per upę.

Visos šiuo metu Lietuvoje vykstančios nacionalinės ir tarptautinės pratybos yra pabrėžtinai gynybinio pobūdžio, jų tikslas - rengtis užtikrinti šalių suverenitetą, skelbia Krašto apsaugos ministerija. Visas Lietuvoje vykstančias tarptautines pratybas koordinuoja Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas, kuris tuo pat metu tiesiogiai vadovauja nacionalinėms pratybos „Perkūno griausmas“.