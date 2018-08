Kiekviena duomenų apsaugos specialistą įdarbinusi įstaiga arba įmonė apie tai privalo pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (VDAI). Rugpjūčio 17-osios duomenimis, minėtus pareigūnus jau turėjo 848 šalies įmonės ar įstaigos. Įmonės ir įstaigos yra įdarbinusios kiek daugiau nei 500 duomenų apsaugos pareigūnų, samdoma per 300 kviestinių specialistų.











