Lietuvoje per parą patvirtinta 12 naujų koronaviruso atvejų

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos gegužės 23 d. 7 val. duomenimis: Per vakar dieną ištirta 5839 ėminių dėl įtariamo koronaviruso.

Iki šiol iš viso ištirta 264882 (iš jų – 87434 iš mobilių punktų) ėminių dėl įtariamo koronaviruso.

Patvirtintų ligos atvejų skaičius konkretiems žmonėms: 1616

Sergančių žmonių skaičius: 410

NVSC pranešė ir apie dar vieną mirtį nuo koronaviruso. Lietuvoje COVID-19 pasiglemžė jau 63 aukas.

Per vakar dieną patvirtinta 12 naujų COVID 19 susirgimo atvejų.

Mirusių nuo COVID 19 žmonių skaičius: 63

Užsikrėtusieji koronavirusu, mirę dėl kitų priežasčių: 8 Pasveikusių žmonių skaičius: 1135

Izoliacijoje esančių žmonių skaičius: 453

Paveiktomis teritorijomis laikomos visos šalys

„Delfi“ primena, jog vieni iš šiuo metu „rusenančių“ viruso židinių: Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Santaros klinikos, Kauno klinikinė ligoninė. Ketvirtadienį taip pat pranešta apie 2 naujus atvejus Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje.

Šios įstaigos atidžiai stebimos nes, viruso išplitimas jose yra pavojingas: suserga medikai, jie negali dirbti ir turi izoliuotis, jei atvejai besimptomiai, užkratas platinamas apie tai nežinant; be to, suserga pacientai, jau prieš tai hospitalizuoti, kurie, dažnai, sergantys lėtinėmis ligomis ar vyresnio amžiaus, dėl to jie patenka į rizikos asmenų grupę.

Šiuo metu taip pat reikšmingi židiniai Vilniaus mieste – daugiabutis Pergalės g. 15, nerimaujama ir dėl V. Grybo g. esančio daugiabučio. Židiniai kontroliuojami, jei atvejai laiku diagnozuojami, yra aiškūs sąlytį su užsikrėtusiuoju turėję asmenys, jie izoliuojami.

Penktadienio NVSC duomenimis, COVID-19 Lietuvoje nustatytas 1604 žmonėms, 62 asmenys mirė.Pasveikusių žmonių skaičius: 1111; Izoliacijoje buvo 398 žmonės.