Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSC) penktadienio duomenimis, per praėjusią parą dėl įtariamo koronaviruso ištirti 6 039 ėminiai, o iki šiol jų jau iš viso ištirta 259 043.

Koronaviruso infekcijos sukelta liga mūsų šalyje šiuo metu serga 424 žmonės. Nuo jos mirė 61 žmogus, o pasveiko – 1 111. Izoliacijoje šiuo metu yra 398 asmenys.

Aštuoni žmonės, užsikrėtusieji koronavirusu, mirė dėl kitų priežasčių, skelbia NVSC.

Žmogus laikomas pasveikusiu, kai du iš eilės atlikti pakartotiniai testai dėl koronaviruso infekcijos, esant ne mažesniam nei paros intervalui, bus neigiami.

Arba praėjus 37 dienoms nuo diagnozuoto užsikrėtimo, jei dėl tam tikrų priežasčių vėlesni tepinėliai dėl viruso nebus ištirti. Jei atlikus pakartotinį tyrimą bus gautas teigiamas atsakymas, šeimos gydytojas tęs paciento stebėseną bei gydymą ir siųs pakartoti tyrimą ne anksčiau kaip po 14 dienų.

Situacija gali blogėti

Delfi primena, lad šį antradienį sužinojome apie 15 naujų koronaviruso atvejų Lietuvoje, trečiadienį – taip pat 15, o ketvirtadienį – 16. Iš viso netgi 46 nauji atvejai. Kai anksčiau kurį laiką buvome įpratę per dieną išgirsti iki 10 naujų atvejų, o kartais vos iki 5. Ar tai grėsmingas įspėjimas, kad per daug atsipalaidavome?

Į šį klausimą ketvirtadienį spaudos konferencijoje atsakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Vilniaus departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja, visuomenės sveikatos specialistė, epidemiologė Ginreta Megelinskienė.

Pasak NVSC atstovės, pastarieji nauji atvejai susiję su židiniais, o bent jau kol kas viruso plitimo visuomenėje nėra pastebima. Kaip sako epidemiologė G. Megelinskienė, susirgimų skaičiaus šoktelėjimas, gali būti, kad pasirodys po 14 ar 28 dienų nuo „didžiojo“ paslaugų švelninimo, kuris įvyko gegužės 18 dieną.

„Jei mes matysime, kad per 14 dienų atvejų skaičius, nesusijęs su židiniais, pakankamai auga, tada jau tikrai bus negerai ir reikės sunerimti, kad visuomenėje prasideda plitimas, kurio mes labai bijome“, – sakė visuomenės sveikatos specialistė G. Megelinskienė.

Pasak epidemiologės, atvejų skaičius, nesusijęs su židiniais, gali šoktelėti po 14 dienų nuo gegužės 18-osios dienos karantino sušvelninimo, kai leista teikti nemažai paslaugų. 14 dienų laikotarpis nurodomas, nes tai vidutinis inkubacinis viruso laikotarpis, po kurio, jei asmuo užsikrėtęs, gali pasireikšti ligos simptomai. Atvejų šoktelėjimas gali pasireikšti ir vėliau, po antrojo vidutinio inkubacinio laikotarpio – po 28 dienų nuo „didžiojo“ karantino sąlygų sušvelninimo.

„Dar pakankamai laiko nepraėjo, turime stebėti situaciją, tikėkimės, kad visgi tų atvejų ir nepadaugės“, – sako G. Megelinskienė.

Epidemiologė pabrėžia, kad Lietuvoje besimptomių atvejų yra pakankamai mažai, o gyventojai – sąmoningi: pajutę užkrečiamajai ligai būdingus simptomus lieka namuose, laiku kreipiasi į karštąją Koronos liniją, liga, jei ji yra, laiku išaiškinama.

„Tokiu atveju tikrai galėsime nusiraminti, kad nebus to plitimo visuomenėje. Bet, kokia bus situacija, matysime 14 dienų arba dviejų inkubacinių periodų laikotarpyje, tai yra 28 dienų“, – sakė NVSC atstovė.

Šią savaitę kol kas užfiksuota netgi 46 nauji koronaviruso atvejai. Pagal turimus duomenis, dauguma šių atvejų susiję su židiniais.

„Tie atvejai susiję su židiniais ir pastarieji pakilimai yra susiję su židiniu asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, – sakė G. Megelinskienė.

Vieni iš šiuo metu „rusenančių“ viruso židinių: Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Santaros klinikos, Kauno klinikinė ligoninė. Ketvirtadienį taip pat pranešta apie 2 naujus atvejus Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje. Šios įstaigos atidžiai stebimos nes, viruso išplitimas jose yra pavojingas: suserga medikai, jie negali dirbti ir turi izoliuotis, jei atvejai besimptomiai, užkratas platinamas apie tai nežinant; be to, suserga pacientai, jau prieš tai hospitalizuoti, kurie, dažnai, sergantys lėtinėmis ligomis ar vyresnio amžiaus, dėl to jie patenka į rizikos asmenų grupę.

Šiuo metu taip pat reikšmingi židiniai Vilniaus mieste – daugiabutis Pergalės g. 15, nerimaujama ir dėl V. Grybo g. esančio daugiabučio.

Židiniai kontroliuojami, jei atvejai laiku diagnozuojami, yra aiškūs sąlytį su užsikrėtusiuoju turėję asmenys, jie izoliuojami.

„Net ir tie 25 asmenys, kurie yra susiję su Vilniaus miesto klinikinės ligoninės židiniu, žinoma, labai gaila, kad žmonės susirgo, bet, iš kitos pusės, laiku izoliavimasis mus šiek tiek nuramina, kad vis dėl to šie asmenys neišplatino užkrato visuomenėje, – sakė epidemiologė G. Megelinskienė.

– Kol atvejai ir židiniai yra lokalizuojami, visuomenėje plitimo, nesusijusio su židiniais, mes nematome, tol tikrai yra ramiau. Bet turime atkreipti dėmesį, kad vis dėlto visą laiką situacija yra vertinama pagal maksimalius inkubacinius periodus.“

G. Megelinskienės paklausus, ar sutinka su ministro nuomone, kad plitimas Lietuvoje šiuo metu yra tik židininis, G. Megelinskienė atsakė, kad su tokia nuomone sutinka.

„Matosi labai aiškios sąsajos su židiniais. Aišku, išskirtiniai dalykai, kad pastarosiomis savaitėmis pristatomi įvežtiniai atvejai. Tačiau žmonėms, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką yra privaloma izoliacija, taip pat ir vairuotojams, kurie atvyksta, privaloma iki kito reiso. Jei jos būtų laikomasi, išplitimas įvežtinių atvejų nebūtų įmanomas. Deja, matome, kad asmuo tikrai nesilaikė izoliavimo reikalavimų, susitiko su savo giminaičiais, dabar turime tokį išplitimą, koks jis yra“, – sakė G. Megelisnkienė.