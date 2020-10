Lietuvoje patvirtinti 125 nauji koronaviruso atvejai

Po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 97 asmenys. Be to, per praėjusią parą registruoti 3 įvežtiniai atvejai iš Lenkijos, Ukrainos ir Rusijos. Tuo metu, 25 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko.

74 atvejai siejami su protrūkiais

7 atvejai, registruoti vakar, siejami su Respublikine Šiaulių ligonine. Iš jų 1 asmuo yra pacientas, 1 darbuotojas ir 5 antriniai atvejai, t. y. darbuotojų šeimos nariai. Šiuo metu iš viso registruoti 63 atvejai, siejami su šiuo protrūkiu: 22 pacientai, 21 darbuotojas ir 20 antrinių atvejų.

8 atvejai, patvirtinti vakar, siejami su Radviliškio ligonine, iš kurių 4 yra darbuotojai ir 4 antriniai atvejai. Bendrai su protrūkiu yra susiję 163 atvejai: 65 pacientai, 67 darbuotojai ir 31 antrinis atvejis.

Šiaulių apskrityje registruoti dar 6 atvejai, siejami su „Kelmės pienine“, iš jų 4 yra darbuotojai ir 2 antriniai atvejai. Iš viso registruoti 27 su protrūkiu susiję atvejai: 20 darbuotojų ir 7 antriniai atvejai.

Taip pat 6 atvejai Šiauliuose siejami su protrūkiu viename iš Šiaulių universiteto (ŠU) kursų. Iš viso registruota 13 susijusių atvejų. Kaip jau NVSC pranešė anksčiau, šiame protrūkyje stebimos sąsajos su COVID-19 atvejais Raseiniuose.

Taip pat toliau fiksuojami atvejai, siejami su Radviliškyje veikiančia siuvykla „Danijus“. Per praėjusią parą registruoti 3 susiję atvejai. Vertinama, kad su židiniu siejami iš viso 8: 5 darbuotojai ir 3 antriniai atvejai.

Panevėžyje registruoti 3 atvejai yra susiję su Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija. Koronavirusas praėjusią parą patvirtintas 3-ims mokiniams, o iš viso su protrūkiu jau siejama 11 COVID-19 atvejų. Šioje mokykloje mokiniams, kuriems paskirta izoliacija, ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Tuo metu, 2 atvejai Telšių apskrityje siejami su protrūkiu Mažeikių rajono savivaldybėje. Abu asmenys yra įstaigos darbuotojai. Iš viso šiuo metu registruota 19 susijusių atvejų.

Vilniuje 3 vakarykštę parą patvirtinti koronavirusinės infekcijos atvejai siejami su ledo ritulio varžybomis, vykusiomis rugsėjo 19 d. Elektrėnuose (iš viso – 18 atvejų). Kaip jau pranešta anksčiau, NVSC ragina žmones, taip pat dalyvavusius ar stebėjusius varžybas, kreiptis į NVSC specialistus, kad būtų įvertinta jų individuali rizika dėl galimai turėto rizikingo sąlyčio. Duomenis galima pateikti elektoriniu būdu NVSC interneto svetainėje.

5 koronaviruso atvejai, vakar patvirtinti Vilniaus apskrityje, yra susiję su šokių studija „Šokio harmonija“. Iš viso registruota 12 susijusių koronaviruso atvejų. NVSC šiai studijai rugsėjo 30 d. buvo pateikusi rekomendaciją laikinai stabdyti šokio studijos veiklą.

Dar 1 atvejis Vilniaus apskrityje siejamas su fechtavimosi treniruote. Vertinama, kad su protrūkiu yra susiję 6 infekcijos atvejai.

Kaune vakarykštę parą registruoti 4 atvejai, susiję su protrūkiu Valstybiniame Kauno muzikiniame teatre. Visi atvejai yra antriniai, 2 iš šių asmenų dirba Kauno valstybinėje filharmonijoje. Vertinama, kad iš viso registruoti 47 su protrūkiu susiję atvejai. Vakar NVSC organizavo nuotolinį susitikimą su Kultūros ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų atstovais. Jame aptarti aktualūs klausimai, kylančios problemos tiek dėl koronaviruso prevencijos, tiek dėl veiksmų, nustačius COVID-19 atvejį.

Dar 6 atvejai, patvirtinti vakar, siejami su protrūkiu Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate (VPK), iš kurių 5 asmenys yra darbuotojai ir 1 antrinis atvejis. Iš viso šiuo metu registruota 17 susijusių atvejų.

4 atvejai Kauno apskrityje, Raseiniuose, siejami su protrūkiu Raseinių rajono savivaldybėje (iš viso – 50 susijusių atvejų), 2 – su Raseinių ligonine, asmenys yra darbuotojai (iš viso 26 susiję atvejai). Dar 1 infekcijos atvejis Raseiniuose siejamas su Raseinių Viktoro Petkaus pagrindine mokykla – asmuo yra darbuotojas, iš viso registruoti 5 susiję koronaviruso atvejai.

Raseinių rajone įsikūrusiuose Blinstrubiškių socialinės globos namuose vakar patvirtintas 1 COVID-19 atvejis. Asmuo yra darbuotojas. Iš viso registruoti 56 atvejai: 112 darbuotojų, 40 gyventojų ir 4 antriniai atvejai.

Taip pat Raseiniuose registruoti 2 nauji protrūkiai. Pirmasis – Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“, infekcija vakar patvirtinta 2-iem darbuotojams. Iš viso registruoti 3 susiję atvejai.

Antrasis – 1 atvejis siejamas su protrūkiu Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centre (PSPC). Iš viso registruoti 3 susiję atvejai.

Taip pat NVSC informuoja, kad kartu su Raseinių rajono savivaldybe kreipėsi į didžių pramonės įmonių, veikiančių Raseinių rajone, administracijas, siekiant užtikrinti, kad šių įmonių darbuotojai dėl COVID-19 būtų testuojami profilaktiškai.

25 asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 25 asmenys. Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

Specialistai nagrinėja šių užsikrėtusiųjų maršrutus, tad statistika dar gali keistis, jei būtų rastos sąsajos tarp atskirų atvejų.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso patvirtinti 5081 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 2474 asmenys, 2494 – pasveiko.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) spalio 3 d. 9 val. duomenimis:

Patvirtintų ligos atvejų skaičius konkretiems žmonėms: 5081

Sergančių žmonių skaičius: 2474

Per vakar dieną patvirtintų naujų COVID-19 susirgusių žmonių skaičius: 125

Mirusių nuo koronaviruso žmonių skaičius: 94

Užsikrėtusieji koronavirusu, mirę dėl kitų priežasčių: 19

Pasveikusių žmonių skaičius: 2494

Izoliacijoje esančių asmenų skaičius (sergančių, sąlytį turėjusių, iš paveiktų teritorijų atvykusių, kuriems išduoti sprendimai aktualiu 14 dienų laikotarpiu): 27332

Nuo birželio 1 d. įvežtinių atvejų: 281.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos spalio 3 d. 9 val. duomenimis:

Per vakar dieną ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 7643

Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 796027 (iš jų – 214886 iš mobilių punktų).