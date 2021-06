Lietuvoje nustatyta tik 17 naujų koronaviruso infekcijos atvejų, mirė vienas žmogus

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 278 674 žmonės (iš jų laboratoriškai patvirtintų: 268 424).

Nuo pandemijos pradžios dėl COVID-19 viruso sukeltos ligos mirė 4380 žmonių. Praėjusią parą mirė vienas 70-79 metų amžiaus grupei priklausęs asmuo.

Kaip skelbia Statistikos departamentas, paskutinių 7 dienų naujų atvejų vidurkis parai – 42 atvejai.

Naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 000 gyventojų, šiuo metu siekia 33,1 atvejo. Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 dienas sudaro 0,6 proc., o galimai imunitetą įgijo jau 48,6 proc. asmenų.

Iš viso iki šiol pasveiko 267 349 asmenys, o šiuo metu dar serga 1001.

Per parą epidemiologiškai ištirti 28 atvejai. Dėl rizikingo sąlyčio per parą izoliuoti 31 asmuo. Iš viso saviizoliacijoje šiuo metu yra 26 767 žmonės.

Per praėjusią parą pirma skiepo doze paskiepyti 886 žmonės, antra – 7 251. Iš viso dviem skiepo dozėmis vakcinuota 936 292 žmonės, panaudotos 2 163 693 vakcinos.

Susirgo ir į ligonines praėjusią parą dėl COVID-19 ligos naujai paguldyti 11 žmonių. 9 nauji pacientai pradėti gydyti taikant deguonies terapiją. Vienam pacientui taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

Iš COVID-19 gydymui skirtų 579 lovų užimtos 137.

Praėjusią parą šalyje atlikta 3137 molekuliniai (PGR) tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, o iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 3 247 308. Taip pat per parą atlikta 3043 antigeno ir 34 antikūnų tyrimai.

Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje priimtas sprendimas siūlyti Vyriausybei toliau valdant su COVID-19 susijusią padėtį atsisakyti karantino teisinio reguliavimo ir reikiamus ribojimus įgyvendinti ekstremaliosios situacijos priemonėmis.

Antrą kartą karantinas Lietuvoje buvo paskelbtas 2020 m. lapkričio 7 d.