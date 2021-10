Tarp mirusiųjų nuo COVID-19 pilnai paskiepyti buvo du.

Per parą 646 žmonės paskiepyti pirmąja vakcinos doze. Iš viso per parą paskiepyti 1102 žmonės.

Ligoninėse šiuo metu gydomi 1269 COVID-19 keliomis dešimtimis daugiau nei ankstesnę parą, 128 iš jų – reanimacijoje.

Šalyje praėjusią parą atlikta apie 7 tūkst. molekulinių (PGR) ir 5 tūkst. antigeno tyrimų dėl įtariamo koronaviruso.

Ligoninės ir mirtys

Praėjusią parą į ligonines dėl COVID-19 paguldyta 116 žmonių – keletu mažiau nei ankstesnę parą.

83 pacientams taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, deguonis papildomai tiekiamas 1066 žmonėms.

Per pandemijos piką šių metų sausį pacientų skaičiai ligoninėse buvo pasiekę 2,6 tūkst., dėl to teko reguliariai mažinti kitų medicinos paslaugų prieinamumą.

Per parą mirė po šešis vyresnius nei 70-ies ir 80-ies metų žmones, penkiems mirusiesiems buvo per 60-imt, dviem – per 90-imt.

Pilnai pasiskiepiję iš jų buvo po vieną vyresnį nei 80-ies ir 90-ies metų žmogų.

Nuo COVID-19 ligos iki šiol iš viso Lietuvoje mirė 5063 žmonės, iš jų pilnai paskiepyti buvo 122. Tiesiogiai ir netiesiogiai su COVID-19 siejamos 9985 mirtys.

Vakcinacija

Iki šiol mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyta beveik 1 mln. 752 tūkst. žmonių, pilnai vakcinuota – per 1 mln. 620 tūkst.

Sustiprinančią skiepo dozę praėjusią parą gavo 93 žmonės, iš viso iki šiol pakartotinai paskiepyta beveik 30 tūkst. žmonių.

Lietuvoje bent vieną skiepo dozę yra gavę 62,6 proc. gyventojų

Mažiausia pasiskiepijusiųjų dalis yra tarp 12-15 metų vaikų – 28,8 proc. Tarp vyriausių šalies gyventojų, kuriems per 80 metų, pasiskiepiję 65,1 proc.

Iš viso Lietuvoje iki šiol gauta per 5,1 mln. vakcinos dozių, skiepijimui sunaudota kiek daugiau nei 3,2 mln. dozių. Nepanaudota šiuo metu yra apie 1,9 mln. dozių.

Epidemiologinė situacija

14 dienų naujų susirgimų koronavirusu skaičius 100 tūkst. gyventojų pasiekė 752.5 ir per parą paaugo apie dviem dešimtimis punktų. Septynių dienų teigiamų diagnostinių testų rodiklis pakilo iki 8,6 procento.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 337,4 tūkst. žmonių, iš jų tebeserga 18,3 tūkst. – beveik pusantro tūkstančio daugiau nei ankstesnę parą.