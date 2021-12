Lietuvoje nustačius pirmus omikron atvejus – specialistų perspėjimas dėl kelionių

Visi sąlytį turėję asmenys izoliuojasi pagal sugriežtintas taisykles, t. y. jie privalės izoliuotis visas 10 dienų, negalėdami susitrumpinti izoliacijos termino. Atkreipiame dėmesį, kad pasiskiepiję ar persirgę asmenys po kontakto su sergančiuoju, kuriam įtariama ar patvirtinta Omikron atmaina, taip pat turi izoliuotis. Tai sudaro didesnes galimybes lokalizuoti ligos židinį ir užkirsti kelią jos išplitimui.

Laboratorijų duomenimis, šiuo metu dar keletui ėminių yra nustatyta Omikron padermei būdinga geno mutacija, t. y. jiems įtariama Omikron atmaina, tačiau siekiant galutinio patvirtinimo, dar atliekami sekoskaitos tyrimai. Šiuo metu yra ir daugiau mėginių nukreiptų sekoskaitos tyrimams. Preliminariais duomenimis, ne visi šie įtariami atvejai siejami su kelionėmis į užsienį, didžioji dalis šių asmenų nėra pasiskiepiję, nė vienas šiuo metu nėra gydomas ligoninėje. Visiems, kurie turėjo artimą sąlytį su šiais asmenimis taip pat taikomos sugriežtintos izoliacijos sąlygos.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) Omikron atmainą yra priskyrusi prie labai rimtą susirūpinimą keliančių atmainų. Todėl NVSC specialistai ragina visus šventinį laikotarpį elgtis atsakingai, laikytis nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų, susilaikyti nuo didelių masinių renginių ir būriavimosi. Taip pat raginame atsisakyti nebūtinų kelionių ir primename, kad reikalavimai atvykusiems iš užsienio asmenims yra atnaujinami kiekvieną savaitę ir skelbiami NVSC interneto svetainėje adresu https://nvsc.lrv.lt/atvykusiems

Be to, primename, kad Lietuvoje vykdoma masinė vakcinacija, tad visi asmenys nuo 5-erių metų raginami registruotis skiepui internetu www.koronastop.lt arba, jeigu nėra galimybės to padaryti, skambinti Karštosios linijos numeriu 1808. Vaikus vakcinai registruoja tėvai (įtėviai), globėjai arba rūpintojai.

5–11 metų amžiaus vaikai bus skiepijami specialiai šiai amžiaus grupei skirta mažesnio tūrio „Comirnaty“ vakcina (gamintojas „BioNTech ir Pfizer“). Vakcina jaunesniems vaikams turės 10 mikrogramų COVID-19 mRNR (veikliosios medžiagos), vaikui bus suleidžiama 0,2 ml tūrio vakcinos dozė. 12 metų ir vyresniems gyventojams skirtose „Comirnaty“ vakcinose yra 30 mikrogramų COVID-19 mRNR, o vienos dozės tūris sudaro 0,3 ml.

Taip pat 18 metų ir vyresni gyventojai jau gali revakcinuotis. „Comirnaty“ (gam. „BioNTech ir Pfizer“) arba „Janssen“ (gam. „Janssen Pharmaceutica NV“) sustiprinančioji dozė skiriama praėjus keturiems mėnesiams po pilnos vakcinacijos, „Spikevax“ (gam. „Moderna“) – po šešių mėnesių.

Registruotis sustiprinančiajai vakcinos dozei galima įprastu būdu: internetu www.koronastop.lt arba Karštosios linijos trumpuoju telefono numeriu 1808. Vakcinuotis taip pat galima pas šeimos gydytoją. Norėdami sužinoti, ar jų asmens sveikatos priežiūros įstaiga vykdo skiepijimą nuo COVID-19 ligos, gyventojai turėtų kreiptis į įstaigos registratūrą.