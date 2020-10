Lietuvoje naujų koronaviruso atvejų – 117, patvirtintos dvi mirtys

Fiksuotos 2 mirtys

Lietuvoje taip pat praėjusią parą registruotas 1 mirties dėl koronaviruso (COVID-19) atvejis. Be to, patikslinta informacija apie vieną mirties atvejį, apie kurį buvo pranešta vakar. Tuomet buvo vertinama, kad užsikrėtusysis koronavirusu mirė dėl kitų priežasčių.

Vakar vakare iš gydymo įstaigos gauta patikslinta informacija, kad asmens priežastis yra koronavirusas. Šiuo metu infekcija yra pasiglemžusi 101 gyvybę.

Mirusysis priklausė 70-79 metų amžiaus grupei, turėjo gretutinių susirgimų. Koronavirusas asmeniui patvirtintas rugsėjo 29 d. Asmens užsikrėtimo aplinkybės siejamos su protrūkiu Respublikinėje Šiaulių ligoninėje. Kitas mirusysis priklausė 60-69 metų amžiaus grupei, turėjo gretutinių susirgimų. Koronavirusas asmeniui patvirtintas rugsėjo 29 d. Asmens užsikrėtimo aplinkybės siejamos su protrūkiu Kuršėnų ligoninėje. Taip pat praėjusią parą Kauno apskrityje registruotas mirties atvejis asmeniui, kuriam buvo patvirtintas koronavirusas, tačiau jo mirties priežastis kita.

33 asmenys negalėjo nurodyti užsikrėtimo aplinkybių

3 per vakar patvirtinti atvejai yra įvežtiniai. Po 1 atvejį patvirtinta asmenims, grįžusiems iš Danijos ir Jungtinės Karalystės Šiaulių apskrityje ir 1 Klaipėdos apskrityje patvirtintas atvejis yra įvežtas iš Norvegijos.

Kol kas 33 asmenys, kuriems per vakar parą patvirtinta koronavirusinė infekcija, negalėjo įvardinti, kur galėjo užsikrėsti. Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo. Specialistai nagrinėja šių užsikrėtusiųjų maršrutus, tad statistika dar gali keistis, jei būtų rastos sąsajos tarp atskirų atvejų.

Po kontakto, bet ne židiniuose, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 31 asmuo, tačiau atvejai, šiuo metu turimais duomenimis, nepriskiriami infekcijos židiniams.

50 atvejų patvirtinta židiniuose

Alytaus apskrityje 2 antriniai atvejai patvirtinti per vakar parą yra siejami su Druskininkų savivaldybės susirgimais. Iš viso su šiuo protrūkiu siejama 12 atvejų.

Šiaulių apskrityje 2 atvejai – 1 pacientui ir 1 darbuotojui – buvo patvirtinti VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės. Iš viso su šiuo protrūkiu jau siejami 67 atvejai.

2 antriniai atvejai siejami su Kelmės pieninės protrūkiu. Iš viso su šiuo protrūkiu jau siejama 31.

Vilniaus apskrityje 5 koronavirusinės infekcijos atvejai siejami su Valstybinio orkestro „Trimitas“ protrūkiu. Iš viso su šiuo protrūkiu siejama 13 atvejų.

3 atvejai patvirtinti „Alfa Steps“ sveikatingumo centro protrūkyje. Iš viso su šiuo protrūkiu jau siejama 10 atvejų.

1 atvejis, patvirtintas per vakar parą, siejamas su šokiais „City Dance“. Iš viso su šiuo protrūkiu siejami 47 atvejai.

Su rugsėjo 19 d. ledo ritulio varžybomis Elektrėnuose siejami 2 nauji atvejai ir iš viso su šiuo protrūkiu jau siejama 20 atvejų.

1 atvejis Telšių apskrityje siejamas įmone UAB „Technoexport Storage“. Su protrūkiu šioje įmonėje siejami 3 susirgimai.

Kauno apskrityje 9 atvejai per vakar parą patvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės Kardiologijos skyriuje. Iš viso su šiuo protrūkiu jau siejama 10 atvejų.

5 antriniai atvejai siejami su protrūkiu Raseinių savivaldybėje. Iš viso su šiuo protrūkiu jau siejama 56 atvejai.

3 nauji atvejai siejami su Raseinių rajono Girkalnio pagrindinės mokyklos protrūkiu. Su šiuo protrūkiu jau siejama 4 atvejai.

2 nauji atvejai patvirtinti Blinstrubiškių socialinės globos namų darbuotojams. Su šiuo protrūkiu jau siejama 74 atvejai.

1 atvejis, patvirtintas per vakar parą, yra susijęs su Dubysos regioninio parko direkcija. Iš viso su šiuo protrūkiu jau siejami 3 atvejai.

Su protrūkiu „Nemuno vaistinėje“ Raseiniuose siejamas 1 atvejis. Šiame protrūkyje iš viso jau patvirtinti 3 atvejai.

1 atvejis, patvirtintas per vakar parą, yra susijęs su Raseinių socialinių paslaugų centru. Iš viso su šiuo protrūkiu siejami 4 atvejai.

Per vakar parą patvirtintas 1 atvejis yra susijęs su Kėdainių policijos komisariato protrūkiu. Iš viso su šiuo protrūkiu jau siejami 2 atvejai.

Su Raseinių ligoninės protrūkiu siejamas 1 atvejis. Iš viso su šiuo protrūkiu siejama 27 atvejai.

Tauragės apskrityje 1 atvejis nustatytas VšĮ Jurbarko ligoninės darbuotojui, tačiau, pirminiais duomenimis, sąsajų su anksčiau skelbtu protrūkiu šioje ligoninėje nėra.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso patvirtinti 5483 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 2761 asmenys, 2600 – pasveiko.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.