Per pastarąjį kalendorinį mėnesį tai jau bus ketvirto aukšto kaimyninės šalies valdžios pareigūno vizitas Lietuvoje. Vasario viduryje Lietuvoje lankėsi Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda, praėjusią savaitę – Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis ir Lenkijos Seimo pirmininkas Marekas Kuchcinskis. Lenkijos Senato pirmininkas atvyksta į Lietuvą lenkų tautinės bendrijos kvietimu. Lietuvai yra svarbi Lenkijos parama, siekiant sinchronizuoti elektros tinklus su Vakarų Europa ir sustiprinti gynybos pajėgumus. Lenkija siekia Lietuvos paramos ginče su ES dėl prieštaringos teismų reformos ir nori užtikrinti geras sąlygas naftos perdirbimo gamyklą Mažeikiuose valdančiam koncernui „Orlen“. Lenkijos Senato vadovas Vilniuje susitiks su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu, premjeru Sauliumi Skverneliu. Planuojama aptarti dvišalius projektus, bendradarbiavimą, saugumą regione, bendrą poziciją dėl tarptautinių aktualijų. Taip pat bus kalbama apie parlamentinio bendradarbiavimo atgaivinimą. Seimo pirmininkui V. Pranckiečiui kovo pradžioje lankantis Varšuvoje, lenkai pažadėjo atnaujinti Parlamentinės Asamblėjos susitikimus. Šio Lietuvos ir Lenkijos parlamentarų bendradarbiavimo formato veikla įšaldyta 2009 metais Lenkijos politikų iniciatyva. Tuo metu Varšuva ėmė griežtai kritikuoti Lietuvą dėl lenkų tautinės bendrijos situacijos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.