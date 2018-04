Karališkoji pora Lietuvos vadovės Dalios Grybauskaitės kvietimu Lietuvoje viešės birželio 13–15 dienomis, informavo prezidentės spaudos tarnyba. Per vizitą didelis dėmesys bus skiriamas Lietuvos ir Nyderlandų ryšiams verslo, prekybos, kultūros srityse, bendradarbiavimui NATO ir Europos Sąjungoje. Šalies vadovė su Nyderlandų karaliumi atidarys abiejų šalių verslo forumą ir susitiks su daugiašaliame NATO batalione dislokuotais Nyderlandų kariais. Nyderlandų kariai vieni pirmųjų prisidėjo prie Vokietijos vadovaujamo daugiašalio NATO bataliono Lietuvoje, Olandijos naikintuvai ne kartą vykdė Baltijos šalių oro policijos misiją. Prezidentūra pažymi, jog Lietuva taip pat aktyviai prisideda prie Nyderlandų inicijuotos „karinės Šengeno erdvės“ idėjos, ja siekiama didinti karinį mobilumą tarp ES šalių, užtikrinant, kad sąjungininkų karinė technika judėtų be trukdžių. Olandija taip pat yra viena svarbiausių Lietuvos ekonominių partnerių ir antra pagal investicijas mūsų šalyje. Minint atkurto valstybingumo šimtmetį, šiemet Lietuvoje taip pat laukiamas Norvegijos sosto įpėdinis Hakonas, Vasario 16-osios iškilmėse Vilniuje jau lankėsi Švedijos sosto įpėdinė princesė Viktorija ir jos sutuoktinis princas Danielius.

