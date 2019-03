Oficialaus dviejų dienų vizito atvykstanti Gruzijos vadovė susitiks su prezidente Dalia Grybauskaite, premjeru Sauliumi Skverneliu ir Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu. Susitikimų metu bus aptarti dvišaliai santykiai, Gruzijos integracija į Europos Sąjungą ir NATO, šalies vykdomos reformos, padėtis Abchazijoje ir Pietų Osetijoje, kurias tarptautinė bendruomenė laiko Rusijos okupuotomis teritorijomis. „Lietuva ir Sakartvelas – tai valstybės, kurioms tiesiogiai ir vienoms pirmųjų tenka susidurti su hibridinėmis grėsmėmis, todėl vizito metu daug dėmesio bus skiriama atsako joms stiprinimui“, – teigiama pranešime. Abiejų šalių prezidentės lankysis Lietuvos nacionaliniame kibernetinio saugumo centre. Vizito metu abiejų šalių gynybos ministrai pasirašys ketinimų deklaraciją dėl bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje. Gruzijos vadovė taip pat lankysis Antakalnio kapinėse, kur pagerbs už Lietuvos laisvę žuvusių kovotojų atminimą, taip pat Signatarų namuose apžiūrės Vasario 16-osios aktą. S. Zurabišvili Gruzijos prezidente išrinkta pernai lapkritį. Ji rinkimuose dalyvavo kaip nepriklausoma kandidatė, bet ją rėmė milijardieriaus Bidzinos Ivanišvilio valdančioji partija „Gruzijos svajonė“. Prezidento Michailo Saakašvilio vadovavimo laikais S. Zurabišvili 2003 metais buvo paskirta užsienio reikalų ministre, tačiau kilus nesutarimams su parlamento valdančiaisiais po metų buvo atleista. Nuo tada ji tapo viena aršiausių M. Saakašvilio kritikų.

