Jis Zokniuose aplankys Baltijos oro policijos misiją atliekančius danų karius bei su prezidente Dalia Grybauskaite aptars dvišalius klausimus, bendradarbiavimą Europos Sąjungoje (ES), bendrus interesus „Brexit“ derybose ir kitus klausimus. Danijos premjerą lydės gynybos ministras Clausas Hjortas Frederiksenas. Lietuvos delegacijoje bus krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis. Prezidentūra pranešė, kad D. Grybauskaitės ir L. L. Rasmusseno susitikimas vyks Šiauliuose, jie kartu aplankys praėjusią savaitę oro policijos misiją perėmusius karius. Tai jau šešta danų karinių oro pajėgų rotacija Baltijos šalyse. Be to, Danijos karininkas vadovauja Vilniuje įkurtai NATO pajėgų integracijos vadavietei (NFIU). Šios valstybės kariai yra priešakinių pajėgų bataliono sudėtyje Estijoje ir ne kartą dalyvavo plataus masto NATO pratybose Lietuvoje. Danija taip pat nuolat teikia paramą mokant Lietuvos karius, ji padėjo apginkluoti Lietuvos kariuomenės Artilerijos batalioną, šalys bendradarbiavo tarptautinėse misijose. „Jau ilgą laiką Lietuvos kariuomenės Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ yra priskirta Danijos kariuomenės Sausumos pajėgų divizijai ir reguliariai dalyvauja bendrose pratybose. Tai didina abiejų šalių gebėjimą vykdyti bendras operacijas, taip pat suteikia galimybę Lietuvos kariams dalyvauti NATO pratybose ir mokymuose divizijos sudėtyje“, – teigia Krašto apsaugos ministerija. Prezidentė su Danijos premjeru kalbėsis ir NATO gynybos stiprinimo bei paramos Ukrainai klausimais. Pažymima, kad kaip ir visos Baltijos bei Šiaurės valstybės, Danija palaiko Ukrainos europinės raidos siekius, teikia paramą jos įgyvendinamoms struktūrinėms reformoms. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad pernai vasarą naujojoje Danijos saugumo strategijoje pagrindine grėsme nacionaliniam saugumui įvardyta Rusija.

