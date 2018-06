Vizitas rengiamas Lietuvai minint atkurtos valstybės 100-metį ir siekiant pabrėžti abiejų šalių draugystę bei tvirtus tarpusavio ryšius, pranešė Prezidentūra. Antradienį su M. D. Higginsu ir pirmąja Airijos ponia susitiks prezidentė Dalia Grybauskaitė. Lietuvos ir Airijos vadovai aptars dvišalius santykius, ES ateities ir „Brexit“ derybų klausimus, Europos saugumo stiprinimą. Pasak Prezidentūros, per susitikimą daug dėmesio bus skirta stiprinti ryšiams ekonomikos, verslo ir švietimo srityse. Prezidentės teigimu, Keltų tigru vadinama Airija daugeliui šalių yra sėkmingo verslo, progresyvios ekonominės raidos ir atsakingo valdymo pavyzdys. Beveik prieš 30 metų visoms politinėms jėgoms sudarius nacionalinį susitarimą dėl ekonominės ir mokestinės politikos ir jas sėkmingai įgyvendinus reformas, Airija šiandien yra viena labiausiai išsivysčiusių Europos valstybių. Airija taip pat yra pavyzdys kaip spręsti emigracijos problemas integruojant į visuomenę atvykusius imigrantus, išlaikant tvirtą ryšį su išvykusiais piliečiais ir pritraukiant juos atgal. Didelis potencialas dvišaliam bendradarbiavimui atsiveria pažangių technologijų, FinTech ir gyvybės mokslų srityse, rašoma pranešime. Antradienį su Airijos prezidentu bei jį lydinčia delegacija susitiks ir Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Susitikimui pasibaigus, svečiai su Seimo pirmininku lankysis Sausio 13-osios memoriale prie Seimo rūmų. Trečiadienį Airijos prezidentas lankysis Kaune, kur jam bus įteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas. Per šį vizitą planuojama pasirašyti tris susitarimus tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Airijos nacionalinio universiteto, Kauno ir Korko miestų mokytojų rengimo centrų bei Kauno mokytojų namų ir Korko lietuviškosios mokyklos.

