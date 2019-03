Šiaurės Makedonijos Asamblėjos pirmininkas R. Xhaferis dalyvaus Seimo posėdyje per balsavimą dėl sutarties protokolo ratifikavimo, skys kalbą. Seimas šią savaitę pradėjo Šiaurės Atlanto sutarties protokolo dėl Makedonijos prisijungimo prie NATO ratifikavimo procedūras. Šis protokolas buvo pasirašytas Briuselyje vasario 6 dieną. Aljanso šalys dar turi jį ratifikuoti, taip sudarydamos teisines prielaidas Šiaurės Makedonijos narystei NATO. Prisijungimo protokolas įsigalios, kai jam pagal savo nacionalines procedūras pritars visos dabartinės Sutarties šalys. Užsienio reikalų ministerija projekto aiškinamajame rašte pažymi, kad Makedonija iki šiol aktyviai prisidėjo prie NATO vykdytų operacijų ir misijų, pavyzdžiui, Afganistane ir Kosove, įgyvendino svarbias reformas gynybos ir saugumo sektoriuje. Anot ministerijos, tikimasi, kad, tapusi 30-ąja NATO nare, Makedonija prisidės prie stabilumo ir saugumo Balkanų regione užtikrinimo. Nuo 1995 metų Makedonija buvo NATO valstybė partnerė, dalyvaujanti „Partnerystės taikos labui“ programoje; nuo 1999 metų dalyvavo narystės veiksmų plane. 2018 metų liepą Briuselyje vykusiame NATO susitikime Makedonija buvo pakviesta pradėti derybas dėl prisijungimo prie Šiaurės Atlantos sutarties.

