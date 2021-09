Lietuvoje fiksuojant vis daugiau jaunų žmonių mirčių gali keisti taktikas: kol kas tai vienintelis kelias

Sveikatos apsaugos viceministrė Živilė Simonaitytė naujienų portalui JP aiškina, kodėl vis daugėja sergančiųjų COVID-19. Be to, viceministrė pristatė pilotinius projektus, kurie gali padėti suvaldyti klastingą ligą.

– Kodėl paūmėjo susirgimų COVID-19, nors auga pasiskiepijusių žmonių skaičius? Kas turi įtakos, kad susirgimų daugėja?

– COVID-19 liga – sezoninė liga. Ji yra susijusi ne tik su orais, bet ir su žmonių aktyvumu. Tą dabar ir matome analizuodami ligos protrūkius, o statistika rodo, kad ligos atvejų daugėja. Be abejo, daugiausia protrūkių turime ugdymo ir švietimo įstaigose. Moksleiviai grįžo į mokyklas, studentai – į universitetus. Prasidėjo gyvas ugdymo procesas uždarose erdvėse, ir tam virusui plisti sudarytos geros sąlygos. Be to, vaikai iki tam tikro amžiaus negali būti skiepijami, o tai ir lemia pakankami smarkų ligos plitimą.

– Lietuvai įžengus į „juodąją“ pandemijos spalvinę zoną, kai kurie politikai siūlo grąžinti privalomą kaukių dėvėjimą. Kaip manote, šis siūlymas savalaikis ir bus priimtas?

– Tai geriausiai pakomentuoti ir svarstyti galėtų epidemiologai, o ne politikai. Be to, šiuo klausimu bus diskutuojama Vyriausybės posėdyje bei planuojama aptarti kaukių dėvėjimo rekomendacijos taisykles.

– Pradėta kalbėti apie pilotinį projektą, kurio metu skiepyti vakcina galės šeimos gydytojai. Ir projektas prasidės Vilniaus savivaldybėje. Kada projektas įsibėgės ir apims visą šalį?

– Nors projekto nekuruoju, bet faktas, kad žmones ir toliau reikia šviesti apie skiepų naudą ir efektyvumą, o pagrindinis tikslas – priartinti skiepą prie kiekvieno nepasiskiepijusiojo. Toks projektas yra ir jo metu bus skirstomos vakcinos šeimos gydytojams, kad jie galėtų užsiimti vakcinavimu. Juolab kad šeimos gydytojo vaidmuo – labai svarbus. Todėl vis dažniau siūloma, kad pasiskiepyti būtų galima tiesiog poliklinikoje eilinio vizito metu. Kada prasidės projektas kitų savivaldybių teritorijose, sukonkretinti negalėčiau.

– Trakų rajone vykdomas pilotinis projektas, kai kartu su laiškininku keliauja ir slaugytoja, kuri vakcinuoja žmones. Jei pasiteisins, projektas bus vykdomas plačiau?

– Taip, tai dar vienas ministerijos pilotinis projektas kartu su Lietuvos paštu, nes laiškininkai – žmonės, kurie rajonuose arčiau žmonių. Jis startavo ne tik Trakų rajone savivaldybėje, bet ir kai kuriose kitose. Jeigu jis pasiteisins, šis projektas apims visą Lietuvą. Ši priemonė skirta daugiau paskiepyti senjorų, bet gali būti paskiepyti ir kiti norintieji. Juk svarbiausia – saugi ir sveika visuomenė.