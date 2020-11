Lietuvoje epidemiologinė situacija nesitaiso: užkratas sparčiai plinta ligoninėse, socialinės globos namuose

Šiuo metu atlikta 1044 atvejų epidemiologinė diagnostika, likusių – atliekama šiandien.

Atvejų, kai asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios, t. y. epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, jog asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo, registruota 225.

Praėjusią parą atvejai fiksuoti protrūkiuose

Ketvirtadienį registruoti koronaviruso atvejai, susiję su protrūkiais Kauno klinikų padaliniuose, LSMU Kauno ligoninėje, Kėdainių ligoninėje, Klaipėdos Jūrininkų ligoninėje, Šilutės ligoninėje, Švėkšnos vaikų globos namų šeimynoje „Gilė“. Taip pat toliau fiksuoti atvejai, susiję su protrūkiu Šakių ligoninėje, Marijampolės ligoninės Psichikos ligų skyriuje, Tauragės, Šilalės ligoninėse.

Be to, praėjusią parą, epidemiologų vertinimu, patvirtinti atvejai, susiję su protrūkiu Kazlų Rūdos ligoninėje, kur per pastarąsias dienas iš viso registruoti 24 infekcijos atvejai, iš kurių 22 – Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje. Taip pat praėjusią parą registruoti ir koronaviruso atvejai, siejami su protrūkiu Kazlų Rūdos socialinės paramos centre, kur iš viso šiuo metu patvirtinta 19 infekcijos atvejų.

Tuo metu, Šilalės rajone esančiuose Kvėdarnos parapijos senelių globos namuose praėjusią parą patvirtinta 11 koronaviruso atvejų, iš kurių 10 yra gyventojai ir 1 darbuotojas.

Telšių rajone įsikūrusiuose Dūseikių socialinės globos namuose praėjusią registruoti 8 koronavirusinės infekcijos atvejai. Visi asmenys yra šių namų gyventojai.

Taip pat praėjusią parą 29 COVID-19 ligos atvejai patvirtinti Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriuje. Šiuo metu turimais duomenimis, iš viso registruotas 51 su šiuo protrūkiu susijęs atvejis.

Naujas protrūkis praėjusią parą registruotas Pakruojo rajone veikiančiuose Linkuvos socialinės globos namuose, kur patvirtini 8 koronaviruso atvejai, iš kurių 6 yra darbuotojai ir 2 įstaigos globotiniai.

Taip pat naujas protrūkis fiksuotas Radviliškio pagalbos šeimai centre, kur infekcija patvirtinta 4 centro lankytojams.

Naujas protrūkis fiksuotas Jonavos rajone veikiančiame audinių ūkyje, kur COVID-19 infekcija praėjusią parą patvirtinta 2-iems šio ūkio darbuotojams. Iš viso šiuo metu registruoti 3 susiję koronaviruso atvejai.

Atvejų, susijusių su protrūkiais šeimose, praėjusią parą visoje Lietuvoje, šiuo metu turimais duomenimis, registruota 215.

Lietuvoje – dar 22 mirties nuo koronaviruso atvejai

NVSC praneša, kad iš gydymo įstaigų praėjusią parą gauta informacija apie 22 mirties nuo koronaviruso atvejus, asmenys turėjo gretutinių susirgimų. Šiuo metu infekcija yra pasiglemžusi 471 gyvybę.

5 mirties atvejai registruoti Kauno apskrityje. Asmenys priklausė 80-89-erių ir 100-109-erių metų amžiaus grupėms.

4 mirties atvejai registruoti Tauragės apskrityje. Asmenys priklausė 60-69 ir 70-79-erių metų amžiaus grupėms.

4 mirties atvejai registruoti Vilniaus apskrityje. Asmenys priklausė 70-79 ir 80-89-erių metų amžiaus grupėms.

3 mirties atvejai registruoti Šiaulių apskrityje. Asmenys priklausė 70-79 ir 80-89-erių metų amžiaus grupėms.

2 mirties atvejai registruoti Klaipėdos apskrityje. Asmenys priklausė 60-69-erių metų amžiaus grupei.

2 mirties atvejai registruoti Telšių apskrityje. Asmenys priklausė 50-59 ir 70-79-erių metų amžiaus grupėms.

Marijampolės apskrityje praėjusią parą registruotas 1 mirties atvejis. Asmuo priklausė 80-89-erių metų amžiaus grupei.

Utenos apskrityje praėjusią parą registruotas 1 mirties atvejis. Asmuo priklausė 70-79-erių metų amžiaus grupei.

Be to, vakarykštę parą registruota 19 mirties atvejų (12 Tauragės, po 2 – Kauno, Klaipėdos ir Marijampolės apskrityse, 1 – Panevėžio apskrityje) kai užsikrėtusieji koronavirusu mirė dėl kitų priežasčių.