Lietuvoje dėl karinės paramos Ukrainai kilo dar neregėtas sąmyšis: kur yra riba?

Jau kurį laiką plačiai siauruose ratuose aptarinėjamas klausimas dėl vokiškų savaeigių haubicų perdavimo Ukrainai pirmadienį, prieš pat Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdį tapo tikra karšta bulve. Lietuva dar 2015-siais įsigijo 21 tokią haubicą už 58,3 mln. eurų, tačiau pilnai šis pajėgumas artilerijos batalione suformuotas tik šiemet.

Karas Ukrainoje parodė tokių haubicų vertę – ukrainiečiai keliolika jų yra sulaukę iš Vokietijos ir Nyderlandų. Ir nors jau buvo mestas šešėlis būtent dėl šios ginkluotės naudojimo jos poreikis yra akivaizdus, mat ukrainiečiai yra išsakę pageidavimus įsigyti per 100 tokių haubicų.

Lietuva yra viena nedaugelio valstybių, turinčių tokią ginkluotę ir jau pasisiūliusi ją remontuoti, bet kai Ukrainos prašymuose galiausiai nuskambėjo ir pačių haubicų perdavimo klausimas, tada ir prasidėjo sąmyšis.

🇱🇹Lithuania's military support to 🇺🇦Ukraine continues. Howitzers with battlefield injuries are on their way to Lithuania, where we will organise their repair. At the same time, our M113 armoured personnel carriers continue their journey to the battlefield in🇺🇦. Разом до перемоги! pic.twitter.com/c93xCxMdJR