Išankstinis balsavimas rinkimuose vyko trečiadienį ir ketvirtadienį. Antrajame merų rinkimų ture per dvi išankstinio balsavimo dienas savo valią pareiškė 3,27 proc. gyventojų, rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenys. Per pirmąjį šių metų rinkimų turą dvi dienas iš anksto balsavo 3,20 proc. asmenų.

Rinkimų dieną lietuviai savo pilietinę poziciją gali išreikšti nuo 7 val. ryto iki 20 val. vakaro.

Savivaldos rinkimų antrasis turas 2019

Policija gavo 36 pranešimus apie pažeidimus per savivaldos rinkimusPolicija skelbia per savivaldos rinkimų antrąjį turą iš viso gavusi 36 pranešimus apie galimus pažeidimus. Nuo trečiadienio iki sekmadienio ryto pradėti du ikiteisminiai tyrimai Utenos ir Šiaulių apskrityse, skelbia Policijos departamentas.Taip pat surašyti trys administracinių nusižengimų protokolai Vilniaus, Alytaus ir Tauragės apskrityse.Savivaldybių patalpose buvo galima balsuoti trečiadienį ir ketvirtadienį, balsavimas namuose vyksta penktadienį ir šeštadienį. Namuose balsuoti gali neįgalieji, ligoniai, sunkios sveikatos būklės senjorai, jie prašymą turėjo pateikti iš anksto.Rinkimų dieną sekmadienį balsavimas apylinkėse prasidėjo 7 ir baigsis 20 valandą. Antrojo turo renkant merus prireikė 41 savivaldybėje. Jame rungiasi du daugiausiai balsų pirmajame surinkę kandidatai.19 savivaldybių vadovą išsirinko jau per pirmąjį turą prieš dvi savaites.

Antrajame merų rinkimų ture balsavo 11,52 proc. rinkėjųAntrajame merų rinkimų ture jau balsavo 11,52 proc. rinkėjų – kiek daugiau, nei prieš ketverius metus.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, sekmadienį iki 10 val. į apylinkes atėjo balsuoti 5,2 proc. rinkėjų, dar 6,31 proc. balsavo iš anksto.Prieš penkerius metus per antrąjį merų rinkimų turą iki 10 val. balsavo 10,13 proc. rinkėjų.Šių metų rinkimuose iki šiol aktyviausiai balsuota Ignalinos ir Lazdijų rajonuose, čia savo valią atitinkamai pareiškė 27,19 proc. ir 26,25 proc. žmonių.Taip pat aktyviai balsavo Varėnos rajono (20,16 proc.), Zarasų rajono (20,27 proc.) ir Kupiškio (19,80) rajono gyventojai.Didžiuosiuose miestuose žmonės tradiciškai balsavo mažiau aktyviai. Vilniuje kol kas balsavo 8,34 proc., Klaipėdoje – 6,34 proc., Panevėžyje – 8,93 proc. rinkėjų.Balsavimas rinkimų apylinkėse sekmadienį vyks iki 20 valandos.Antrasis rinkimų turas vyksta 41-oje savivaldybėje. 19 miestų ir rajonų merą išsirinko jau per pirmąjį turą prieš dvi savaites, tuomet taip pat išrinkti savivaldybių tarybų nariai.Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė sakė, kad sekmadienį balsai turėtų būti suskaičiuoti greičiau nei kovo 3-iąją vykusiame balsavime.Policija sekmadienį paskelbė per savivaldos rinkimų antrąjį turą iš viso gavusi 36 pranešimus apie galimus pažeidimus. Nuo trečiadienio iki sekmadienio ryto pradėti du ikiteisminiai tyrimai Utenos ir Šiaulių apskrityse, administracinių nusižengimų protokolai surašyti Vilniaus, Alytaus ir Tauragės apskrityse.L. Matjošaitytė sakė, kad daugiausiai pranešimų apie pažeidimus gauta Alytaus, Tauragės ir Vilniaus apskrityse – atitinkamai po 17, šešis ir keturis.Iki balsavimo pabaigos galioja draudimas agituoti ne tik vykstančiuose savivaldos, bet ir būsimuose prezidento rinkimuose, referendumuose.

Tęsiasi šeštadienio naktį įsigaliojęs rinkimų agitacijos draudimasTęsiasi šeštadienį 1 val. nakties įsigaliojęs rinkimų agitacijos draudimas – draudžiama agituoti už kandidatuojančius į merus pakartotiniame merų rinkimų balsavime.Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas draudžia rinkimų agitaciją iki jų pradžios likus 30 valandų ir rinkimų dieną, iki balsavimo pabaigos. Rinkimų agitacija, neatsižvelgiant į jos būdus, formą ir priemones, draudžiama nuo kovo 16 d. 1 val. nakties iki kovo 17 d. 20 val., išskyrus išorinę politinę reklamą, iškabintą iki prasidedant šiam rinkimų agitacijos draudimui.Rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu jokių vaizdinių ir garsinių rinkimų agitacijos priemonių, išskyrus tas, kurias išleido Vyriausioji rinkimų komisija, negali būti balsavimo patalpoje ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa.Kadangi šiuo metu vyksta ir kitų rinkimų bei referendumų agitacija, vadovaujantis įstatymu, tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka jų agitacija yra draudžiama likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos.Rinkimų agitacija nelaikoma informacija apie vykstančius rinkimus, jų svarbą valstybės gyvenimui, atvykusių balsuoti rinkėjų skaičių, dokumentus, kuriuos būtina turėti balsuojant, kvietimas atvykti balsuoti ar kita informacija, kuria neraginama nedalyvauti rinkimuose, balsuoti už arba prieš kandidatą.Vyriausioji rinkimų komisija primena, kad rinkimų ar referendumo agitacijos draudimo pažeidimas užtraukia baudą.Sekmadienį iš anksto nebalsavę rinkėjai atiduoti savo balsus gali rinkimų apylinkėse, kurios atsidarė 7.00 val. ryto ir dirbs iki 20. 00 val. vakaro.Antrasis rinkimų turas vyksta 41 savivaldybėje, kuriose per pirmąjį balsavimą kovo 3-iąją nepavyko išrinkti merų. Tuomet tai padarė 19 savivaldybių rinkėjai.Merų rinkimų antrajame ture varžosi konkrečioje savivaldybėje daugiausiai balsų pirmajame ture surinkę kandidatai. Iki balsavimo pabaigos galioja draudimas agituoti ne tik vykstančiuose savivaldos, bet ir būsimuose prezidento rinkimuose, referendumuose.Agitacija nelaikoma informacija apie vykstančius rinkimus, jų svarbą valstybės gyvenimui, atvykusių balsuoti rinkėjų skaičių, kvietimas atvykti balsuoti ar kita informacija, kuria neraginama nedalyvauti rinkimuose, balsuoti už arba prieš kandidatus.Iš viso per savivaldos rinkimus vietos politikai varžėsi dėl 1502 mandatų tarybose, iš jų – dėl 60 merų. Sekmadienį turėtų būti išrinktas 41-as.Savivaldos rinkimuose kandidatavo per 13 tūkst. politikų.

Anksti balsuoja dirbantiejiVilniaus S. Konarskio rinkimų apylinkės pirmininkė Monika Gasiliūnė BNS sakė, kad pirmieji balsuoti tradiciškai atėjo į bažnyčią besiruošiantys senyvo amžiaus bei sekmadienį dirbantys žmonės.Keli žmonės prie apylinkės durų laukė dar prieš 7 valandą.„Visi žino, kad tik 7 valandą durys atsiveria, tai kelios minutės po 7 valandos ir ateina. Nėra taip buvę, kad žmonės už durų lauktų atidarymo“, – teigė M. Gasiliūnė.Pasak jos, per šiuos rinkimus daugiau žmonių skambino domėtis, kaip atiduoti savo balsą.Kelios minutės po 7 valandos balsuoti atėjęs Juozas teigė iš karto po to vyksiantis į darbą.„Balsavau už tą, kurį pažįstu“, – BNS tvirtino pusamžis vyras, neatskleidęs savo pavardės.Į S. Konarskio rinkimų apylinkę taip pat atvyko Seimo narys, buvęs premjeras Algirdas Butkevičius. Jis sako balsavęs „už realius darbus“.„Nebuvo sunku pasirinkti“, – tvirtino politikas.Išankstiniame balsavime – 105 tūkst. žmoniųPer keturias išankstinio balsavimo dienas savo valią pareiškė 6,31 proc. rinkėjų – daugiau kaip 105,5 tūkst. gyventojų.Aktyviausiai iš anksto balsavo Ignalinos rajono ir Lazdijų rajono gyventojai, čia savo balsą atitinkamai atidavė 18,07 proc. ir 17,05 proc. rinkėjų.Žmonės taip pat aktyviai balsavo Varėnos rajone (13,42 proc.), Zarasų rajone (13,41 proc.) ir Kupiškio rajone (12,40 proc.).Didžiuosiuose miestuose rinkėjai tradiciškai buvo mažiau aktyvūs.Vilniuje iš anksto balsavo 3,41 proc., Klaipėdoje – 2,86 proc., Panevėžyje – 3,91 proc. rinkėjų.