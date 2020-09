Lietuvoje – 80 naujų koronaviruso atvejų

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 65 asmenys. 14 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko. Be to, per praėjusią Šiaulių apskrityje registruotas 1 įvežtinis atvejis iš Ukrainos.

40 atvejų siejama su židiniais

19 koronaviruso atvejų, patvirtintų vakarykštę parą, siejami su židiniu Radviliškio ligoninėje. Koronavirusas patvirtintas 16-likai darbuotojų ir 1-am pacientui, taip pat dar 2 COVID-19 ligos atvejai nustatyti asmenims, kurių užsikrėtimo aplinkybės siejamos su ligonine. Vienas iš jų yra Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokinys. Šiuo metu turimais duomenimis, mokykloje kontaktų nenustatyta.

Iš viso Radviliškio ligoninėje, šio ryto duomenimis, yra patvirtinti 55 COVID-19 ligos atvejai, iš kurių 29 yra pacientai ir 26 darbuotojai, taip pat nustatyti 2 antriniai atvejai. Tad iš viso su židiniu siejami 57 koronaviruso atvejai, įskaitant atvejus, kai 2-iems Radviliškio ligoninės pacientams koronavirusas buvo nustatytas, juos testavus profilaktiškai Palangoje veikiančiame reabilitacijos centre „Linas“ (šie atvejai įtraukti į statistiką, skelbtą vakar).

4 atvejai Šiaulių apskrityje siejami su viena asmenine švente, vykusia Šiaulių rajone. Vertinama, kad su židiniu siejami 7 COVID-19 atvejai.

Dar 2 atvejai Šiaulių apskrityje siejami su židiniu siuvimo įmonėje. Vienas asmuo yra darbuotojas, kitas – antrinis kontaktas. Iš viso registruoti 49 susiję COVID-19 ligos atvejai.

Tuo metu, Klaipėdos apskrityje vakarykštę parą registruoti 2 koronaviruso atvejai, siejami su vienos įmonės išvyka, apie su kuria susijusius atvejus NVSC skelbė jau anksčiau. Su protrūkiu šiuo metu siejama 11 infekcijos atvejų. Vienas iš asmenų, kuriam infekcija patvirtinta vakar, yra Klaipėdos Gilijos pradinės mokyklos mokinys. Šiuo metu turimais duomenimis, izoliuoti 25 didelės rizikos sąlytį turėję mokiniai ir mokytojai.

Tauragėje 1 koronaviruso atvejis siejamas su protrūkiu viename iš kariuomenės dalinių (iš viso 45 susiję atvejai), Telšių apskrityje – 1 atvejis siejamas su protrūkiu Mažeikių rajono savivaldybėje. Asmuo nėra darbuotojas (iš viso registruoti 6 susiję COVID-19 atvejai).

Kauno apskrityje vakar registruotas 1 atvejis, susijęs su židiniu Raseinių policijoje. Asmuo nėra darbuotojas. Iš viso patvirtintas 31 susijęs infekcijos atvejis.

Dar 1 atvejis, Raseiniuose patvirtintas vakar, siejamas su židiniu Raseinių ligoninėje. Asmuo yra medikas. Vertinama, kad su protrūkiu susiję 10 koronaviruso atvejų.

Taip pat Kauno apskrityje COVID-19 patvirtinta apsaugos įmonėje dirbančiam asmeniui. Tai 5-asis su protrūkiu įmonėje susijęs infekcijos atvejis.

Vilniuje vakar registruoti 3 atvejai, siejami su židiniu sporto klube „Gym Plius“ (Kalvarijų g. 88). COVID-19 liga patvirtinta asmenims, kontaktavusiems su sporto klubo treneriu treniruotės metu. Vertinama, kad su šiuo protrūkiu susiję 6 infekcijos atvejai. NVSC penktadienį organizavo nuotolinį susitikimą su sporto klubo atstovais, kurio metu aptarti tolimesni veiksmai, siekiant užkirsti kelią koronavirusinės infekcijos plitimui. Su klubo administracija ir toliau aktyviai bendraujama, aptariamos įvairios prevencinės priemonės ir kita.

Taip pat 1 per vakar parą patvirtintas atvejis yra siejamas su šeimos švente Trakų rajone (iš viso su šiuo protrūkiu siejama 14 atvejų) bei dar 1 – su šeimos švente Vilniuje (iš viso registruoti 3 atvejai).

Be to, vakarykštę parą Vilniuje registruotas dar 1 koronaviruso atvejis yra siejamas su protrūkiu Vilniaus S. Stanevičiaus progimnazijoje. COVID-19 liga vakar patvirtinta mokiniui, kuris dėl turėto sąlyčio buvo izoliacijoje. Iš viso su protrūkiu siejami 4 koronaviruso atvejai.

Vakar Vilniaus apskrityje registruoti 2 nauji židiniai, kurie, pirminiu vertinimu, gali būti susiję.

Pirmasis iš jų – šokių studijoje „City dance“ Vilniuje. Vakar koronavirusas patvirtintas asmeniui, dalyvavusiam treniruotėje. Antrasis židinys – pervežimus vykdančioje kompanijoje. Vakar kornavirusas patvirtintas asmeniui, dirbančiam šioje įmonėje, kontaktavusiam su kolega, lankiusiu šokių studiją.

Be to, dar 25 asmenys, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas, tačiau atvejai, šiuo metu turimais duomenimis, nepriskiriami infekcijos židiniams.

Vienas iš šių asmenų yra Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos mokinys. Epidemiologinis tyrimas tęsiamas. Taip pat dar vienas iš dėl kontakto susirgusių asmenų yra Kelmės Kražantės progimnazijos darbuotojas, kontakto su mokiniais neturintis. Be to, dar vienas iš šių asmenų yra Vilkaviškio r. Pilviškių Santakos gimnazijos mokinys. Šiuo metu turimais duomenimis, kontaktų mokykloje nenustatyta, epidemiologinis tyrimas tęsiamas.

14 asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 14 asmenų. Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

Specialistai nagrinėja šių užsikrėtusiųjų maršrutus, tad statistika dar gali keistis, jei būtų rastos sąsajos tarp atskirų atvejų.

Vienas iš asmenų, kurių užsikrėtimo aplinkybės nenustatytos, yra Raseinių r. Viduklės S. Stanevičiaus gimnazijos mokytojas. Kontaktiniai asmenys nustatinėjami, epidemiologinis tyrimas tęsiamas.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso patvirtinti 3744 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 1442 asmenys, 2198 – pasveiko.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.

Estijoje – 50 naujų COVID-19 atvejų

Estijoje per praėjusią parą atlikus 1 823 testus buvo patvirtinta 50 naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų, sekmadienį pranešė Sveikatos apsaugos departamentas.

Naujų COVID-19 pacientų mirties atvejų per praėjusią parą neužfiksuota.

© Zuma Press / Scanpix

Nuo pandemijos pradžios Estijoje nustatyti iš viso 2 924 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 64 žmonės nuo šios ligos mirė.

Per pastarąsias dvi savaites sergamumo rodiklis šalyje padidėjo iki 30,78 atvejo 100-ui tūkst. gyventojų.

Latvijoje nustatyta 10 naujų COVID-19 atvejų

Latvijoje per praėjusią parą atlikus 2 402 testus buvo patvirtinta 10 naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų, sekmadienį pranešė Ligų prevencijos ir kontrolės centras.

Centro duomenimis, trys iš užsikrėtusiųjų grįžo iš užsienio (Ukrainos). Dar penki asmenys turėjo kontaktų su žmonėmis, kuriems anksčiau buvo patvirtinta koronavirusinė infekcija, o likusių dviejų asmenų užsikrėtimo aplinkybės dar tiriamos.

Nuo epidemijos pradžios Latvijoje atlikus 295 242 testus nustatyti iš viso 1 525 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 36 žmonės mirė. Pasveiko 1 248 sirgusieji.

Šiuo metu ligoninėse gydoma 12 užsikrėtusiųjų, visų jų būklė yra vidutinio sunkumo.