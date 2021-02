Lietuvoje – 356 nauji koronaviruso atvejai ir 9 mirtys

Praėjusią parą, šeštadienį, ištirti 4827 ėminiai.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 199 145 žmonės (iš jų laboratoriškai patvirtintų: 193 118).

Nuo pandemijos pradžios dėl COVID-19 viruso sukeltos ligos mirė 3244 žmonės.

Per parą ligoninėse mirė 9 žmonės. Keturi asmenys priklausė 70-79 metų amžiaus grupei, o penki –80-89 metų amžiaus grupei.

Paskutinių 7 dienų naujų atvejų vidurkis parai – 522 atvejai.

Kaip skelbia Statistikos departamentas, naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 000 gyventojų, šiuo metu siekia 250,3 atvejo. Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 dienas sudaro 7 proc., o galimai imunitetą įgijo jau 9,6 proc. asmenų.

Iš viso iki šiol pasveiko 184 785 asmenys (statistiškai), deklaruotas jų skaičius – 138 999.

Šiuo metu statistiškai sergančių žmonių skaičius – 7480 (deklaruotas: 53 266).

Statistikos departamento teigimu, deklaruotas sergantysis yra asmuo, kuriam buvo patvirtintas ligos atvejis, bet ligos kortelė dar neuždaryta, ligos pabaiga nepatvirtinta gydytojo.

Statistinis sergantysis – tai asmuo, kuriam liga buvo patvirtinta per pastarąsias 28 dienas. Praėjus šiam terminui, žmogus laikomas pasveikusiu.

Per parą epidemiologiškai ištirti 534 atvejai. Dėl rizikingo sąlyčio per parą izoliuota 753 asmenys. Iš viso saviizoliacijoje šiuo metu yra 28 422 žmonės.

Per praėjusią parą pirma skiepo doze paskiepyta 611 žmonių, o antra – 29. Iš viso dviem skiepo dozėmis vakcinuota 73 027 žmonės, panaudotos 236 593 vakcinos.

Susirgo ir į ligonines praėjusią parą dėl COVID-19 ligos naujai paguldyti 88 žmonės. 67 nauji pacientai pradėti gydyti taikant deguonies terapiją, dar 5 – taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

Iš COVID-19 gydymui skirtų 1638 lovų užimtos 872.

Praėjusią parą šalyje atlikta 4827 molekuliniai (PGR) tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, o iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 2 088 100. Taip pat per parą atlikta 122 antigeno ir 140 antikūnų tyrimų.

Sekmadienį nuo dienos, kai Lietuvoje buvo fiksuotas pirmasis užsikrėtimo COVID-19 atvejis Šiauliuose, praėjo lygiai metai.

Delfi primena, kad penktadienį Lietuvoje patvirtinti 626 nauji koronaviruso (COVID-19) atvejai, nuo šios infekcijos mirė 8 žmonės.