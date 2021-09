Lietuvoje – 1806 nauji koronaviruso atvejai, 19 mirčių

Praėjusią parą nustatyti 1806 nauji COVID-19 atvejai, mirė 19 žmonių, ketvirtadienį skelbia Statistikos departamentas.

16 mirusiųjų buvo neskiepyti ar nepilnai paskiepyti, pilnai paskiepyti buvo trys.

Per parą 2577 žmonės paskiepyti pirmąja vakcinos doze. Iš viso per parą paskiepyta 7,1 tūkst. žmonių.

Ligoninėse šiuo metu gydomas 1201 COVID-19 pacientas – 30 daugiau nei parą prieš, 129 iš jų – reanimacijoje.

Šalyje praėjusią parą atlikta apie 13,3 tūkst. molekulinių (PGR) ir 10,2 tūkst. antigeno tyrimų dėl įtariamo koronaviruso.

Ligoninės ir mirtys

Praėjusią parą į ligonines dėl COVID-19 paguldytas 161 žmogus – 24 daugiau nei ankstesnę parą.

86 pacientams taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, deguonis papildomai tiekiamas 999 žmonėms.

Per pandemijos piką šių metų sausį pacientų skaičiai ligoninėse buvo pasiekę 2,6 tūkst., dėl to teko reguliariai mažinti kitų medicinos paslaugų prieinamumą.

Praėjusią parą mirė po penkis 50-59 ir 80-89 metų žmones, keturi 70-79 metų asmenys, po du – 60-69 ir 90-99 metų žmones bei vienas 40-49 metų asmuo.

Pilnai paskiepyta buvo po vieną mirusįjį 50-59, 80-89 ir 90-99 metų amžiaus grupėse, kiti buvo neskiepyti arba paskiepyti nepilnai.

Pokyčiai

Nuo COVID-19 ligos iki šiol iš viso Lietuvoje mirė 4993 žmonės, iš jų pilnai paskiepyti buvo 111. Tiesiogiai ir netiesiogiai su COVID-19 siejamos 9882 mirtys.

Vakcinacija

Iki šiol mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyta per 1 mln. 744 tūkst. 818 žmonių, pilnai vakcinuoti – 1 mln. 611 tūkst. 973

Sustiprinančią skiepo dozę praėjusią parą gavo 1555 žmonės, iš viso iki šiol pakartotinai paskiepyta per 26,1 tūkst. žmonių.

Lietuvoje bent vieną skiepo dozę yra gavę 62,4 proc. gyventojų. Tarp suaugusiųjų pasiskiepiję yra 72,9 proc. gyventojų, o tarp visų žmonių nuo 12 metų, galinčių vakcinuotis – 70,6 proc.

Mažiausia pasiskiepijusiųjų dalis yra tarp 12-15 metų vaikų – 28,5 proc. Tarp vyriausių šalies gyventojų, kuriems per 80 metų, pasiskiepiję 64,9 proc.

Iš viso Lietuvoje iki šiol gauta per 5 mln. vakcinos dozių, skiepijimui sunaudota kiek daugiau nei 3,2 mln. dozių. Nepanaudota šiuo metu yra daugiau kaip 1,8 mln. dozių.

Epidemiologinė situacija

14 dienų naujų susirgimų koronavirusu skaičius 100 tūkst. gyventojų pasiekė 673,4 ir per parą paaugo beveik dviem dešimtimis punktų. Septynių dienų teigiamų diagnostinių testų rodiklis pakilo iki 7,6 procento.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo beveik 331,7 tūkst. žmonių, iš jų tebeserga beveik 16,3 – 600 daugiau nei ankstesnę parą.

Delfi primena, kad Vyriausybė patvirtino reikalavimą nuo penktadienio uždarose patalpose dėvėti kaukes, taip pat rekomenduojama tiek viešiems, tiek privatiems juridiniams asmenims darbą organizuoti nuotoliniu būdu.

Ministrų kabinetas pritarė šiems nutarimo dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo pakeitimams.

Kaukės – ir darbe

Kaukės nuo spalio 1 dienos bus privalomos uždarose erdvėse, kai teikiamos ar gaunamos paslaugos, perkama, vyksta renginiai ir t. t., nepriklausomai nuo to, ar veikla vykdoma su galimybių pasu, ar be jo.

„Visų pirma nustatoma, kad operacijų vadovo sprendimai, įskaitant veido kaukių dėvėjimą uždarose patalpose, būtų privalomi nepriklausomai nuo to, ar veikla vykdoma su galimybių pasu, ar be jo, ir nebūtų rekomendacinio pobūdžio“, – per Vyriausybės posėdį sakė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

Jis pažymėjo, kad išlieka ir anksčiau galiojusios išimtys – kaukės neprivalomos neįgaliesiems, jei jie dėl sveikatos būklės negali jų dėvėti, teikiant paslaugas, kurių neįmanoma suteikti su kauke, taip pat valgant viešojo maitinimo įstaigose, taip pat ir kino teatruose.

Premjerė Ingrida Šimonytė vėliau patvirtino, kad kaukės bus privalomos ir darbe, „kai žmonės dirbs fiziniame kontakte uždarose patalpose“.

„Darbo kolektyvuose kaukės bus privalomos, kai žmonės dirbs fiziniame kontakte uždarose patalpose“, – teigė premjerė.

Ji pridūrė, kad rekomendacija dirbti nuotoliniu būdu „yra labai primygtinė ir, kai yra galimybė organizuoti darbą nuotoliniu būdu, mes rekomenduotumėm šit būdą rinktis“.

Pradinukams kaukių nereikės

Tvarka mokyklose nesikeičia – kaukės lieka privalomos vyresniems mokiniams, o pradinukams jų dėvėti nereikės.

Pasak premjerės, dėl kaukių pradinukams, jei būtų nuspręsta jas padaryti privalomomis, pakaktų operacijos vadovo sprendimo, tačiau jis būtų priimtas aptarus su epidemiologais ir švietimo bendruomene.

„Mokyklose kaukės yra privalomos, jos nėra privalomos tik pradinukams, dėl pradinukų mes sutarėme taip, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija dar pakontaktuos apie tai su epidemiologais ir švietimo bendruomene, ir jei toks sprendimas būtų tinkamas, tam nereikia Vyriausybės nutarimo, tai yra operacijų vadovo sprendimas“, – sakė premjerė.

Grąžinus privalomas kaukes, atsakomybė už jų nedėvėjimą teks pačiam asmeniui.

„Atsakomybė už kaukių dėvėjimo reikalavimo nesilaikymą tektų klientams ir paslaugų gavėjams. Taip pat nutarimu mes rekomenduojame tiek viešiesiems, tiek privatiems juridiniams asmenims darbą organizuoti nuotoliniu būdu. Šie pakeitimai įsigaliotų nuo penktadienio“, – pakeitimus pristatė ministras.

Sugriežtinimai – dėl spartaus delta plitimo

Sugriežtinimai patvirtinti dėl spartaus koronaviruso delta atmainos plitimo ir nepalankios epidemiologinės situacijos Lietuvoje.

„Šiuo metu Lietuvoje imunitetą nuo COVID-19 turi (paskiepyti ar persirgę) 67,7 procentai gyventojų, tačiau imunizuotų asmenų skaičius vis dar nepakankamas viruso plitimui valdyti“, – rašoma teikime dėl nutarimo pakeitimo.

Iki šiol turintiesiems galimybių pasą kaukių dėvėjimas yra rekomenduojamas.

Lietuva praėjusią savaitę įžengė į blogiausią, „juodąją“, pandemijos spalvinę zoną.

Statistikos departamento duomenimis, praėjusią parą buvo nustatyti 1847 nauji COVID-19 atvejai, mirė 14 žmonių.

14 dienų naujų susirgimų koronavirusu skaičius 100 tūkst. gyventojų pasiekė 656,3 ir per parą paaugo dviem dešimtimis punktų. Septynių dienų teigiamų diagnostinių testų rodiklis pakilo iki 7,2 procento.