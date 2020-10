Lietuvoje – 142 nauji koronaviruso atvejai, patvirtinta dar viena mirtis ligoninėse dėl koronaviruso gydomi 135 žmonės, 13 iš jų – reanimacijoje

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti 142 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejai. 53 iš jų registruoti Kauno, 34 Vilniaus, 31 Šiaulių, 12 Klaipėdos apskrityse. Be to, dar 7 atvejai patvirtinti Panevėžio, 3 Utenos bei 2 Telšių apskrityse.